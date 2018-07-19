Bursa'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı.

İl Müftülüğünce terminalde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene katılan Vali İzzettin Küçük, yaptığı konuşmada, insan hayatında önemli yolculukların olduğunu söyledi. Küçük, hac yolculuğunun önemine değinerek, "Kabe'ye gittiğinizde insanoğlunun eşit olduğunu görüyorsunuz. Allah'ın huzurunda çobanından kralına kadar herkes eşit. Hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yoktur. Allah yolunuzu açık etsin, Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hacı adaylarına "Hac anlatılmaz, yaşanır. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz için, devletimiz için dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

İl Müftüsü İzani Turan da hacı adaylarına birçok kez seminer verildiğini anlatarak, "Hacılık başından sonuna kadar sabırdır. Bu yolculukta sizin en başta düşmanınız şeytandır, nefsinizdir. Vesveseye kulaklarınızı kapatmalısınız. Allah yolunuzu açık etsin." diye konuştu.

Hacı adaylarından Mustafa Boğa, 10 yıldır hac sırası beklediklerini belirterek, hacca gittiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda hacı adayları için dua edildi. Hacı adaylarını uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı. Otobüslerle Yenişehir Havalimanı'na hareket eden 176 kişilik kafilenin gün içinde uçakla Medine'ye hareket edeceği bildirildi.