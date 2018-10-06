Bursaspor Ankaragücü maçı canlı

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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıoya geliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Djedje, Heurtaux ve Kubilay Kanatsızkuş Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrasında topladığı 10 puanla 11. sırada, henüz galibiyeti olmayan Bursaspor ise 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

BURSASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

BURSASPOR

Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut, Aytaç, Shehu (Ramazan), Burak, Lima, Stancu, Sakho

SAKAT: Henri Saivet, Onur Atasayar, Aurelien Chedjou*, Tunay Torun*

CEZALI: Jani Atanasov, Stephane Badji

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1. Kategori 150 TL, 2. Kategori 125 TL, 3. Kategori 60 TL, 4. Kategori 50 TL, 5. Kategori 25 TL, 6. Kategori 25 TL, Misafir 25 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Johannes Hopf - Erdem Özgenç - Yalçın Ayhan - Alihan Kubalas - Pinto - Ricardo Faty - Moulin - Alessio Cerci - Kenan Özer - Youness Mokhtar - Moestafa El Kabir

SAKAT: Brice Dja Djedje, Thomas Heurtaux

CEZALI: Yok

BURSASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI SKOR (MAÇ KAÇ KAÇ?)

BURSASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Ligde 8'inci haftaya Bursaspor 5, MKE Ankaragücü ise 10 puanda giriyor. Yeşil beyazlılar bu sezon galibiyetle tanışamazken geride kalan 7 maçın 5'inden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

BURSASPOR AZ FARKLA ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar lig ve kupa maçlarında 85 kez karşı karşıya geldi. Bursaspor bu mücadelelerin 30'undan galibiyetle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 27 kez kazandı. 28 mücadeleden ise eşitlik çıktı. Bursaspor, rakibini sahasında ağırladığı 44 maçta ise 23 kez üç puana ulaştı. Bu mücadelelerin 15'i berabere sonuçlanırken, 5 karşılaşmada gülen taraf MKE Ankaragücü oldu.

TİMSAH 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bursaspor, son maçlara sarı lacivertlilere olan üstünlüğü ile göze çarpıyor. Yeşil beyazlılar, son 8 Süper Lig maçında MKE Ankaragücü'ne karşı kaybetmedi. Timsah bu mücadelelerin 4'ünde galibiyete ulaşırken, 4'ünde ise puanlar paylaşıldı. Aynı zamanda Bursaspor son 7 maçının 5'inde de Ankara ekibine gol şansı tanımadı. Sarı lacivertliler son olarak 2007/08 sezonunda Ankara'da oynanan lig maçını 2-0'lık skorla kazanmıştı.

YEŞİL BEYAZLILAR EVİNDE ZORLANIYOR

Sahasında MKE Ankaragücü'ne son 8 resmi maçtır kaybetmeyen Bursaspor, bu mücadelelerin 6'sını kazanmasına karşın bu sezon iç saha maçlarında zorluk yaşıyor. Sahasında 4 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 3 resmi maçta da rakipleriyle puanları paylaştı. Aynı zamanda evinde en az isabetli şut kaydeden takım olan Bursaspor, bu maçlarda sadece 1 gol atabildi. Sarı lacivertliler ise deplasmandaki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

EKSİK ÇOK

Bursaspor cephesinde bu maç öncesi eksikler dikkat çekiyor. Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Stephane Badji ve kırmızı beyazlılar ile oynanan U-21 maçında kırmızı kart gören Jani Atansov bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet ve Tunay Torun'un dışında kadro dışı bırakılan Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan'dan da yeşil beyazlılar bu maçta faydalanamayacak. Sakatlığını atlatan Aurelien Chedjou ise antrenmanlara başlarken maçta görev alabilecek.

YANKAYA İLE 2'NCİ MAÇ

Özgür Yankaya daha önce iki takımın 2009'daki Bursa'da oynanan karşılaşmasını yönetirken, o maçta yeşil beyazlılar MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti. Bursaspor, Yankaya'nın yönettiği 17 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet; MKE Ankaragücü ise 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU



