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BURSLULUK İOKBS 2025 TARİHİ: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK İOKBS 2025 TARİHİ: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:1922/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin ter döktüğü 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı’nın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Türkiye genelinde ilkokul ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılan bursluluk sınavı, bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak isteyen öğrenciler ve veliler, şimdi sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden toplam 1 milyonun üzerinde öğrencinin başvurduğu 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yoğun katılımla tamamlanan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi resmi takvim doğrultusunda duyurdu. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini açıklanacak sonuçlara çevirdi.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle birlikte MEB'in sonuç sorgulama ekranını kullanarak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında öğrencinin doğru/yanlış sayıları, puanı ve burs kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sınav sonucunda başarılı olan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla burs almaya başlayacak. Burs ödemeleri aylık olarak yapılacak ve eğitim süresi boyunca devam edecek.

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