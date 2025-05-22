BURSLULUK İOKBS 2025 TARİHİ: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden toplam 1 milyonun üzerinde öğrencinin başvurduğu 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (İOKBS) sonuç heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yoğun katılımla tamamlanan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi resmi takvim doğrultusunda duyurdu. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini açıklanacak sonuçlara çevirdi.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle birlikte MEB'in sonuç sorgulama ekranını kullanarak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç ekranında öğrencinin doğru/yanlış sayıları, puanı ve burs kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?