İstanbul'da düzenlenecek Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'in Filistin işgaline ve zulmüne "Filistin yalnız değildir" mesajı ile seslenilecek. Türkiye'nin 81 ilinden büyük bir katılımın beklendiği mitinge uluslararası katılım da olacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirecek. Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı liderlerinin de katılması bekleniyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek? Büyük Filistin Miting alanına nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Ekim'de yapılacak "Büyük Filistin Mitingi"ne herkesi davet ederek, "'Daha adil bir dünya mümkün, adil bir barış mümkün' gerçeğini tüm dünyaya haykırmak için en az 1 milyon İstanbullu olarak Atatürk Havalimanı'nda cumartesi günü saat 15.00'te buluşacağız ." dedi.

28 Ekim'de yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" hakkında, partisinin İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Kabaktepe, 21. yüzyılda insanlık tarihinin en vahşi saldırılarından biriyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Filistin'de 2 milyonun üzerinde sıkıştırılmış insanın, bombalar altında yaşamak zorunda bırakıldığını belirten Kabaktepe, "Öldürülen 5 binin üzerinde insandan 2 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu, 1500'e yakınının kadın olduğunu öğrenince, insanın sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıların -bu insan ölümünün, çocuk ölümünün, kadın ölümünün- bir an evvel durdurulması için, 'dur' demek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dair duygusu ve hisleri güçlü bir şekilde harekete geçiyor. Tüm dünyada buna dönük çabaları görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da, saldırıların başladığı günden itibaren vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin, tepkilerini ortaya koyduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Yine bu anlamda cumartesi günü İstanbul'umuzda, Atatürk Havalimanı bahçesinde, saat 15.00'te bu saldırıya karşı milletimizin, İstanbul'daki kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin 'dur' diyecekleri, seslerini duyuracakları bir program düzenlenecek. Oraya da tüm İstanbullu hemşehrilerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

"Tarihin önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için"

Kabaktepe, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için gerekli çağrıyı yapabilmek ve seslerini yükseltmek için demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.

Öldürülen gazetecilerin, yardım kuruluşu görevlilerinin, doktorların, çocukların ve kadınların sayılarının, insanın vicdanını sızlattığını söyleyen Kabaktepe, bir an önce bu saldırıların durdurulması için küresel anlamda harekete geçmek gerektiğini, gücü ve etkisi olan ülkelerin vahşeti körükleyecek pozisyonda değil de ateşkesin sağlanması noktasında çağrıda bulunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle, tarihin önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için, 2 bin 500'ün üzerinde ölen çocuklarımıza yeni çocukların eklenmemesi için, 60'ın üzerinde ölen doktorlara yeni doktorların eklenmemesi için, ezcümle insanlığın ölmediğini göstermek ve 'Daha adil bir dünya mümkün, adil bir barış mümkün' gerçeğini tüm dünyaya haykırmak için en az 1 milyon İstanbullu olarak Atatürk Havalimanı'nda cumartesi günü saat 15.00'te buluşacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin ve kardeşlerimizin bu anlamdaki duruşlarını biliyoruz. Bu duruşlarını göstermek için Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz."

Büyük Filistin Miting alanına nasıl gidilir?

Büyük Filistin Mitingi İstanbul Bakırköy ilçesi Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havaliman'da gerçekleşecek.

Metro ile; Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu’nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı’da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı’da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Otobüs ile ; Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Metrobüs ve Marmaray ile; Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na önce Marmaray’ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı’ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası’na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

Büyük Filistin Mitingi'ne kimler katılacak?

Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

"Filistin Yalnız Değildir"

AK Parti, yarın düzenlenecek Filistin mitingine ilişkin basın açıklaması düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gazze kutlu direnişin bayraktarıdır. Yarın Türkiye'nin 81 vilayetinden gelecek vatandaşlarımız bu bayraktarlığın ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Filistin yalnız değildir. Yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, "Yarın İstanbul'umuzda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılmalarını bekliyoruz. Sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi gerçekleştireceğiz. Yarın ve 29 Ekim'de tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Yarın Cumhurbaşkanımız buradan önemli çağrılarda bulunacak. Milletimizin tarih boyunca gördüğüne kör olmadığı, her zaman mazlumun yanında pozisyon aldığı karakterini yarın burada göstereceğine inanıyorum." dedi.











