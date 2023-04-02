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Buzağı desteği ne zaman verilecek 2023?

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 Yılı 1’inci Dönem için 15 milyon liralık buzağı destekleri ödemeleri başladığı duyuruldu. Peki buzağı destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına ne zaman yatacak? İşte buzağı destek ödemesi sorgulama ekranı.

11:22 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Buzağı destek ödemeleri

Buzağı destek ödemeleri

Çiftçiler, Mart ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde buzağı destek ödemesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında ödemeler 24’ünde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından hem afet bölgesinde hemde diğer çifçiflerin ihtiyaçlarını karışamak adına toplamda 13,8 milyar TL ödeme yapmıştı. Peki Mart- Nisan ayı Buzağı desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler.

Hayvancılık destekleme ödemesi

Hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 31 Mart saat 18.00 itibariyle destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Bu çerçevede Erzincan’da 4 bin 487 üretici, 34 bin 23 adet buzağı için 15 milyon 370 bin 449 TL buzağı desteği alacak. Giresun İl genelinde ise 7 bin 853 yetiştiriciye ait, 21 bin 641 baş buzağı için 15 milyon 975 bin 725 lira destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun İl genelinde 7 bin 853 yetiştiriciye ait, 21 bin 641 baş buzağı için 15 milyon 975 bin 725 lira destekleme ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Buzağı destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Açıklamada yetiştiricilerin; tarımsal destek hesaplarından, hesapları yoksa 3 ay içerisinde “desteklemeler havuz veya geçici hesap”tan desteklemelerini alabilecekleri belirtildi.

21 bin buzağı için destek verilecek Giresun İl genelinde, 21 bin 641 baş buzağı için 15 milyon 975 bin 725 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Buzağı destek parası yatıp yatmadığı nasıl öğrenilecek?

Kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından T.C. Ziraat Bankası Destekleme Hesabına yüklenmiş olup, ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre aşağıdaki günlerde hesaplarına aktarılacaktır. Yetiştiricilerimiz; tarımsal destek hesaplarından, hesapları yoksa 3 ay içerisinde “desteklemeler havuz veya geçici hesap"tan desteklemelerini alabileceklerdir.” Denildi

Buzağı desteği ödemesi ne kadar?

Buzağı desteği ödeme tarihleri, gündemdeki önemini koruyor. Çiftçilerin üretim yapmasını desteklemek amacıyla 2022 yılı destekleme kararıyla Türkiye genelinde hayvan başına buzağı desteği 500 liraya yükseltildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği ise yüzde 100 artırılarak 200 liraya yükseltildi. Böylece 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödenecek.


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#Buzağı Desteği Ödemesi
#Çiftçi Destek Ödemesi
#Tarım Ve Orman Bakanlığı
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