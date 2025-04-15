BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?

Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin merakla beklediği 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde yapılan bu destekleme ödemeleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki ödemeler ne zaman yatacak?

BİRİNCİ DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi için başvuru işlemleri 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Bu bağlamda ödeme takvimi için bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin üretimlerini sürdürebilmesi için birinci dönem destekleme ödemelerinin en geç nisan ayı içerisinde yapılmasını talep ettiklerini belirterek, ödemenin bu ay içerisinde yapılmasının yetiştiricilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI DA DEVAM EDİYOR

2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları 6 Nisan'da başladı ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.

Kuzu ve oğlak başvuruları ise üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılacak.