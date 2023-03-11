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Enes Ünal 2 gol attı Getafe puan çıkardı: Cadiz 2-2 Getafe

İspanya La Liga 25. haftasında Cadiz evinde Getafe’yi konuk etti. Milli futbolcu Enes Ünal’ın 2 gol bulduğu maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Cadiz’de goller Ruben Sobrino ve Ruben Alcaraz kaydetti. 4 golün atıldığı maçta 3 gol penaltı atışından kaydedildi. Cadiz - Getafe maç özetini izlemek ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:32 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cadiz 2-2 Getafe

Cadiz 2-2 Getafe


İspanya La Liga 25. haftasında Cadiz ve Getafa karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

CADİZ - GETAFE MAÇ ÖZETİ

Cadiz - Getafe maç özetini izlemek için

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU




#Cadiz
#Getafe
#İspanya La Liga
#Enes Ünal
#Ruben Sobrino
13 dakika önce
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Enes Ünal 2 gol attı Getafe puan çıkardı: Cadiz 2-2 Getafe
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