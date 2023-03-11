Cadiz 2-2 Getafe
İspanya La Liga 25. haftasında Cadiz ve Getafa karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
CADİZ - GETAFE MAÇ ÖZETİ
CADİZ - GETAFE MAÇ ÖZETİ
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
#Cadiz
#Getafe
#İspanya La Liga
#Enes Ünal
#Ruben Sobrino
13 dakika önce
Enes Ünal 2 gol attı Getafe puan çıkardı: Cadiz 2-2 Getafe
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