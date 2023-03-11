İtalya Serie A 26. haftasında Spezia evinde Inter’i konuk etti. 7 maçtır galibiyet alamayan Spezia evinde zorlu karşılaşmadan 2-1 galip geldi. Goller dakika 55’ Daniel Maldini, 83’ Romelu Lukaku (pen.), 87’ Mbla N Zola’dan (pen.) geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçın 66. dakikasında Nicola Barella'nın yerine oyuna girdi. Inter bu sonuçla 2. lik koltuğu tehlikeye atarak en yakın rakibi Lazio’ya avantaj vermiş oldu. Spezia - Inter maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.