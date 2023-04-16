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ÖZET | Cadiz-Real Madrid: 0-2

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, Cadiz'i 2-0 yendi. Cadiz-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

12:22 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cadiz-Real Madrid maç sonucu: 0-2

Cadiz-Real Madrid maç sonucu: 0-2

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Cadiz ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında haftayı kayıpsız kapattı.

Haftaya lider Barcelona'nın 13 puan arkasında, 2. sırada başlayan Real Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz'e konuk oldu.

Son şampiyon Real Madrid, Nacho'nun 72 ve Asensio'nun 76. dakikaki golleriyle sahadan galip ayrıldı. Real Madrid puanını 62'ye çıkardı, Cadiz ise 31 puanda kaldı.




#Cadiz
#Real Madrid
#La Liga
35 dakika önce
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