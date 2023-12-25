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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için son günler! 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi ödemesi ne zaman, hangi gün olacak? İşte ödeme takvimi...

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Teklifin yeni yıla girmeden yasalaşması ve çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin yapılması öngörülüyor. Peki, tarih belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Torba kanunu teklifi görüşmelerinin tamamlanması ardından yasalaşacak olan 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi şu şekilde planlanıyor...

12:49 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi
Emekli ikramiyesi

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Son günlerde 4 milyondan fazla kişinin en çok merak ettiği konuların başında gelen 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi için tüm dikkatler Meclis’te! TBMM Genel Kurulu'nun bütçe maratonu bugün sona erecek. Gözlerin çevrildiği çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye verilmesini içeren torba kanun teklifi görüşülecek. İşte çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede son dakika gelişmeleri…

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mevcut şartlarda 80 maddelik torba kanunu içerisinde 5 bin TL’lik ikramiye yer alıyordu. Yasanın görüşmeleri başlamıştı ancak Genel Kurul’daki bütçe maratonu nedeniyle görüşmelere ara verilmişti. Görüşmeler sonrası için planlama yapıldı. Plan ve bütçe görüşmeleri Genel Kurul’da pazartesi günü sona erecek ve ardından torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

EN GEÇ 27 ARALIK'TA YASALAŞACAK

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YOLDA!

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletildi.

6 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekliye ikramiye ödemesi ile ilgili ''Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız.'' dedi.



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