Özgün Çankırıda yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?
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Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?

Çankırı'da yarın okullar tatil mi ve kar tatili var mı, soruları fırtına ve yağışının görüldüğü Çankırı ilinde öne çıkan konulardan oldu. Kar tatili edilen iller valilikler tarafından açıklanıyor. Çankırı'da 9 Şubat günü beklenen fırtına ve yağış sebebiyle okullar 1 gün tatil edilmişti. Çankırı'da yarın 10 Şubat Perşembe günü için de kar tatili olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Yarın Çankırı'da okullar tatil mi? 10 Şubat Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çankırıda yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?
Özgün

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada 9 Şubat günü için, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Peki, Çankırı'da yarın okullar tatil olacak mı?

ÇANKIRI'DA 10 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da 10 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama için Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamalar takip edilebilir. Açıklama yapıldığında haberimizden de bulabilirsiniz.

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