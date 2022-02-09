Çankırı'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Çankırı kar tatili açıklaması geldi mi?

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada 9 Şubat günü için, il genelinde yarın görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Peki, Çankırı'da yarın okullar tatil olacak mı?

ÇANKIRI'DA 10 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da 10 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama için Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamalar takip edilebilir. Açıklama yapıldığında haberimizden de bulabilirsiniz.

ÖZGÜN Bilecik'te (yarın) 10 Şubat Perşembe okullar tatil olacak mı?

ÖZGÜN Kütahya'da yarın (10 Şubat Perşembe) okullar tatil mi?