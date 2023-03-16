Çankırı namaz vakitleri
Çankırı namaz vakitleri ve Çankırı Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı belli oldu.
ÇANKIRI NAMAZ VAKİTLERİ 2023
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün