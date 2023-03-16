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Çankırı Namaz Vakitleri: Çankırı 2023 İmsakiye

Çankırı imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Çankırı Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Çankırı namaz vakitleri.

13:09 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çankırı namaz vakitleri

Çankırı namaz vakitleri

Çankırı namaz vakitleri ve Çankırı Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı belli oldu.

ÇANKIRI NAMAZ VAKİTLERİ 2023

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün



#Çankırı
#Çankırı imsakiye
#Çankırı namaz vakti
#Çankırı ezan saati
1 saat önce
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Çankırı Namaz Vakitleri: Çankırı 2023 İmsakiye
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