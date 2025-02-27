Çankırı imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2025 güncel Çankırı Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Çankırı namaz vakitleri.
Çankırı namaz vakitleri ve Çankırı Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı belli oldu.
ÇANKIRI NAMAZ VAKİTLERİ 2025
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 Ramazan Ayının ilk günü 1 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek.
Arefe günü : 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. gün : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. gün : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. gün : 1 Nisan 2025 Salı