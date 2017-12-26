Çankırı’da trafik kazası: 4 yaralı

Çankırı haberleri: Çankırı’da seyir halindeki 2 aracın kaza yaparak park halindeki 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ise sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çankırı Abdulhalik Renda Mahallesi Çay Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nabican Medeni idaresindeki 34 MJG 11 plakalı otomobil ile Sinan Koldaş idaresindeki 06 TSC 04 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeyken, araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Kazada araç sürücüsü Sinan Koldaş ve araçlarda bulunan Samet Buran, Sadık Dikmen ve Haydar Bayram yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekiplerince güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılması sonucunda tekrar trafiğe açıldı.

Park halinde duran araçların sahipleri de yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadı.