Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Çankırı'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çankırı'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çankırı ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Çankırı'nın posta kodu kaç?

Çankırı'nın posta kodu 18000'dir.

Çankırı İlçe Posta Kodu

Atkaracalar posta kodu : 18310

Bayramören posta kodu : 18320

Çankırı Merkez posta kodu : 18100

Çerkeş posta kodu : 18600

Eldivan posta kodu : 18700

Ilgaz posta kodu : 18400

Kızılırmak posta kodu : 18280

Korgun posta kodu : 18260

Kurşunlu posta kodu : 18300

Orta posta kodu : 18800

Şabanözü posta kodu : 18650

Yapraklı posta kodu : 18900

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







