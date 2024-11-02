Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Çankırı'da da posta kodu bulunmaktadır. 12 ilçeye sahip olan Çankırı tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Çankırı çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Çankırı'nın posta kodu kaçtır? Çankırı il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Çankırı'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çankırı'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çankırı ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Çankırı'nın posta kodu kaç?
Çankırı'nın posta kodu 18000'dir.
Çankırı İlçe Posta Kodu
Atkaracalar posta kodu : 18310
Bayramören posta kodu : 18320
Çankırı Merkez posta kodu : 18100
Çerkeş posta kodu : 18600
Eldivan posta kodu : 18700
Ilgaz posta kodu : 18400
Kızılırmak posta kodu : 18280
Korgun posta kodu : 18260
Kurşunlu posta kodu : 18300
Orta posta kodu : 18800
Şabanözü posta kodu : 18650
Yapraklı posta kodu : 18900
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.