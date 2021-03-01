18 nerenin plakası? 18 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait?

Evin camından sokağı izlerken, arkadaş ortamında arabaların geçtiği bir yerdeyken ya da bir otobüs durağında araç beklerken gözümüze bir anda farklı kodu olan bir araç plakası takılabilir. O plaka kodunun nereye hangi şehre ait olduğunu birçok insan anında öğrenmek, hatta ezberlemek ister. Van’da yaşayan bir vatandaş, 18 plaka kodu ile karşılaştığında, bu plaka nerenin, hangi ile, şehre ait diye merak edebilir. İşte bu soruların yanıtını ve o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. İşte 18 plaka koduna sahip şehir ve o şehirle ilgili detaylar...

18 plaka Çankırı iline aittir. Plaka kodu 18 olan araçlar, Çankırı iline kayıtlı demektir. Çankırı ili, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Çankırı ili yüzölçümü 8.411 km2’dir yani 3.247 mil2’dir. Çankırı plaka kodu 18’dir. Çankırı rakımı 730 metredir yani 2.390 ft’dir. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’dir. Eskiden Gangra isimli kentin yerine günümüzde Çankırı kurulmuştur. Çankırı ili Orta Anadolu’nun kuzeyinde ve Kızılırmak’ın yakınında yer alır.

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ÇANKIRI NÜFUSU

Çankırı ilinde ilk olarak 1965 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. Bu nüfus sayımına göre 1965 toplam nüfusu 61.247’dir. Bu sayıma göre 39.797 kişi kırsal kesimde yaşarken 21.450 kişi şehir hayatında yaşar. 1965 yılındaki sayıma göre kırsal kesimde yaşayan insan sayısı daha fazlayken günümüzde şehir hayatında yaşayan kişi sayısı daha fazladır. 2020 yılında yapılan son sayıma göre Çankırı nüfusu 88.538’dir. Bu toplam nüfusun nerdeyse tamamı şehirlerde yaşıyordur.

ÇANKIRI HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Çankırı ili, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Çankırı bölgesi 40° 30' ve 41º kuzey enlemleri ile 32° 30' ve 34º doğu boylamları arasında yer alır. Çankırı ilinin batısında Bolu ili, kuzeyinde Kastamonu ili, güneyinde Ankara ili ve Kırıkkale ili, doğusunda Çorum ili ve kuzeybatısında Karabük ili bulunur. Çankırı ilinin denizden yükseklik seviyesi 730 metredir. Çankırı ilinde İç Anadolu Bölgesi’ne ait iklim bulunur.

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ÇANKIRI TARIM ÜRÜNLERİ

Çankırı ilinde en fazla yağış alan ilçe Yapraklı’dır. Çankırı tarım ürünleri arasında buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı bulunur.

ÇANKIRI GEZİLECEK YERLER

Çankırı ilinde gezmek isteyen kişilerin hava durumundan dolayı yaz dönemlerinde gezmeleri tavsiye edilir. Çankırı ilinde müze gezmek için Kültür Bakanlığı’na bağlı olan Müzekart yeterlidir. Çankırı ilinde ayrıca sarımsaklı et, cimcik hamur çorbası ve tatar hamuru çorbası önemli lezzetler arasındadır. Çankırı gezilecek yerler şunlardır:

ÇANKIRI KALESİ: Çankırı ilçesinde bulunan bu kaleyi Hititler inşa etmiştir. Çankırı Kalesi yüksekliği 730 metredir. Birçok tarihi kalıntı bu kalede turistlerin ilgisini çeker.

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KOCA MEŞE: Çankırı ilinde Karacaözü Köyü’nde yer alan bu kocaman meşe ağacı turistik açıdan çok önem taşır. Bu Koca Meşe yüksekliği yaklaşık 15 metredir. Bu meşe ağacı bird ere yatağının kenarında yer alır.

FERİT AKALIN RADYO VE İLETİŞİM MÜZESİ: Sarıkadı Konağı, Osmanlı İmparatorluğu’nun mimarisini barındıran bu müze 1870 yılında inşa edilmiştir. Koleksiyoner Ferit Akalın’ın bağışladığı birçok iletişim koleksiyonu bu müzede bulunur.

ÇANKIRI TELEFON KODU

Çankırı ili her il gibi kendine özgü bir telefon koduna sahiptir. Çankırı telefon kodu 376’dır. Türkiye’de bir arama yapılırken telefon alan kodunun başına “0” konulmalıdır. Çankırı iline ait olan telefon numaraları 0376 ile başlar. Şehir içi yapılan aramalarda telefon kodu kullanılmasına gerek yoktur. Fakat şehir dışından gelen aramalarda telefon kodu kullanılmalıdır.

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ÇANKIRI POSTA KODU

Çankırı ilinde posta kodu 5 hanelidir. Bu hanenin ilk iki rakamı sabit kalırken sonraki rakamlar Çankırı ilçelerine göre değişiklik gösterir. Çankırı posta kodu 18’dir. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 18 plaka koduna ait Çankırı ilinin ilçelerinin posta kodu da 18 ile başlamaktadır. Çankırı ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Atkaracalar Posta Kodu 18310

Bayramören Posta Kodu 18320

Çerkeş Posta Kodu 18600

Eldivan Posta Kodu 18700

Ilgaz Posta Kodu 18400

Kızılırmak Posta Kodu 18280

Korgun Posta Kodu 18260

Kurşunlu Posta Kodu 18300

Orta Posta Kodu 18800

Şabanözü Posta Kodu 18650

Yapraklı Posta Kodu 18900

ÇANKIRI İLÇELERİ

18 plaka koduna ait Çankırı ilinde 12 ilçesi ve 15 belediyesi vardır. Bu belediyelere bağlı 96 mahalle ve 371 köy bulunur. Çankırı ilçeleri şunlardır: