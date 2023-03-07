|
Reklam
Reklam
Özgün

TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları canlı yayınla belli oluyor

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları canlı yayın ile öğrenilecek. Bayat, Başmakçı, Dazkırı, Dinar Haydarlı, Dinar Tatarlı, Emirdağ, Emirdağ Gömü, Hocalar, Beyyazı, Sandıklı, Sinanpaşa, Sinanpaşa Güney, Sinanpaşa Kılıçarslan, Çay Pazarağaç, Çobanlar kura sonuçları 2+1 3+1 3 bin 169 konutun kuraları belli oluyor. Peki, Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? İşte, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

17:32 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları

Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Afyonkarahisar TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8-9 Mart 2023 günleri olarak duyuruldu. Afyonkarahisar kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Afyonkarahisar TOKİ kura tarihleri



#Afyonkarahisar
#Afyonkarahisar toki kura sonuçları
#toki
#toki afyonkarahisar isim listesi
1 saat önce
default-profile-img
TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları canlı yayınla belli oluyor
İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
EYT başvuruları 600 bini geçti
Hepsiburada'dan deprem bölgesinde 10 milyar TL'lik üretim ve ticaret hacmi
İspanya'da yönetici kadroların en az yüzde 40'ının kadın olması zorunlu hale gelecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.