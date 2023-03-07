Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.
Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Afyonkarahisar TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8-9 Mart 2023 günleri olarak duyuruldu. Afyonkarahisar kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.
Afyonkarahisar TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.