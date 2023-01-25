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TOKİ Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman?
TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekimi için geri sayım sürüyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim tarihinde son buldu. 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi kapsamında 250 bin ev inşa edilecek. 25 Ekim'de 17 ilde sosyal konutların ilk temelleri atlıdı. TOKİ kura çekimleri 7 Kasım itibariyle başladı. Peki, TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak 2+1, 3+1 kura çekilişleri ne zaman?
TOKİ Denizli kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Denizli'de TOKİ kuraları 26 ve 27 Ocak tarihlerinde çekilecek.
28-29 Ocak Muğla’da, 30-31 Ocak Aydın’da ve 1-3 Şubat Manisa’da TOKİ kuraları çekilecek.
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ Kocaeli kura çekilişi: 19,20,21 Ocak 2023
TOKİ Antalya kura çekilişi: 18,19,20,21,22 Ocak 2023
TOKİ Yalova kura çekilişi: 22 Ocak 2023
TOKİ Isparta kura çekilişi: 23,24 Ocak 2023
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.
Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.
TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.
TC vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmak
Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak
İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler
Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması
TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.
TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.