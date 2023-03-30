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TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap canlı olarak açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile yeniden başladı. TOKİ kura çekilişi ise bugün İstanbul Çatalca ve Selimpaşa sosyal konut kuraları çekiliyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 30 Mart sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.

09:25 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ kura çekimi son durum

TOKİ kura çekimi son durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (
) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. TOKİ kura çekimi 2023 il il belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Toplan 250 bin konutun hak sahibini bulacağı TOKİ kuraları İzmir iliyle devam edecekti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

TOKİ kura çekilişleri hangi ilde ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta (çekildi) 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekildi.

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura tarihi merak konusu oldu.

Büyük ilgi ile karşılanan İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla'daki çekiliş bugün gerçekleştiriliyor. İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekiliş bugün yapılıyor. Saat 10:00 itibarıyla başlayan kura çekilişinde 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izleniyor.

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

  • 16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
  • 30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
  • 30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
  • 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeriyle başladı. Kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilmekte.

Osmaniye merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Mustafa Şahin
  • Hatice Nilgün Kızar
  • Meliha Önder
  • Elife Aydoğan
  • Habibe Tıraş
  • AHmet Aktaş
  • Emin Kaytan
  • Adem Kaya
  • Ali İnekci
  • Keramettin Sayıl
  • Metin Yassı
  • İsmail Kaba
  • Mehmet Fatih Ellez
  • Hava Kaçar
  • Fatma Güneş
  • Turgay İnanduğçar
  • Durdane Körlü
  • Mustafa Aslan
  • İran Sarısoy
  • Şazenuş Şahin
  • Yaşar Kaya
  • Ethem Yıldırım
  • Ahmet Güngör
  • Graz Sarısoy

Bekir Avcı

Hürü Uğurlu

Yunus Emre Yıldırım

Mehmet Uyduran

Rukiye Sarar

Ali Çirkin

Niyazi Çolak

Neriman Severler

Emine Kale

Halime Halo

Meziyet Kıran

Ahmet Uzun

Halil İmrek

Mehmet Çağıran

Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları

Hasan Daval

Sıddıka Ağaççı

Müslüm Başbuğa

Zeynep Gemalmaz

Hacer Şıhanlı

Aslıhan Demirbilek

Mehmet Kurt

Ali Akbalık

Cahide Kadar

Halil Özen

Hasan Arıkan

Berivan Atılgan

Abdülkadir Yedikardeş

Zeliha Doğan

Filiz Küçük

Müslüm Çar

Aziz Toprak

Mahmut Atmaca

Meryem Demirkol

Zeynep Yıldırım

TOKİ Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ardahan'da da heyecan vardı

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Kent genelinde yapılacak olan 250 konut için 2865 geçerli başvuru yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Ardahan merkez Göle ve Çıldır ilçelerindeki 250 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, "Bugüne kadar evim olmadı ama umutlarımı her zaman yeşerttim. Bu yüzden de devletimin 81 ilde böyle bir imkanı sunmasından dolayı ben de müracaatımı yaptım. Çekiliş yapıldı noterin huzurunda. Çok şükür bana da çıktı."

16 Kasım'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi yapılacak.

Şırnak'ta 1450 konutun hak sahipleri belirlendi

Şırnak'ta 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

  • TOKİ 81 ilde konut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmişti. Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.

Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da çekildi.

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da çekildi.

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekildi.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da kurası çekildi.

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da çekildi.

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekildi.

TOKİ 250 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

  • Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

TOKİ konutlarına ne kadar emekli başvuru yaptı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı.

TOKİ konut başvurusu en çok hangi ilden yapıldı?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi.

  • İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?

  1. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
  2. "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
  3. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
  4. Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
  5. Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
  6. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
  7. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
  8. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.

Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Orta gelir grubu konut kampanyası nerede olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
"İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz, Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve maliye bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz.
" dedi.
İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1 sonuçları belli oldu mu?
İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri 2+1, 3+1 sonuçları belli oldu mu?

İstanbul TOKİ kura sonuçları için nefesler tutuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri gerçekleştiriliyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak, Ardahan, Kars ve Siirt'te kura çekimi tamamlandı. Sosyal konut kuraları etaplar halinde çekilmeye devam ediliyor. İstanbul’da TOKİ 50 bin konut yapacak. İstanbul TOKİ kuralarında ilk çekiliş Tuzla için yapılıyor. İstanbul TOKİ kura çekilişleri diğer illerde olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ileri bir tarihe ertelenmişti. Büyük ilgi ile karşılanan İlk Evim kampanyasında bugün İstanbul Çatalca ve Selimpaşa kuraları ile devam ediyor. Peki TOKİ İstanbul kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Mersin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Mersin TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Mersin TOKİ kura sonuçları için nefesler tutuldu. Mersin'de inşa edilecek TOKİ konutların hak sahipleri canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişleri ile belli oluyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişi konut başvurusunda bulundu. E devlet üzerinden yapılan başvurular 28 Ekim’de tamamlanırken, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan ise başvurular 31 Ekim’de sona erdi. TOKİ konut başvurusu yapanlarda kura heyecanı başladı. Hatay kura çekilişleri 2-5 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Mersin kura çekilişleri ise 14-17 Ocak tarihleri arasında çekilecek. Peki TOKİ Mersin ve Hatay kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kütahya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. TOKİ kuraları 23-28 Ocak'ta Bursa'da, 29-31 Ocak’ta Balıkesir’de, 1 Şubat’ta Çanakkale’de ve 5-6 Şubat Kütahya’da çekilecek. Peki TOKİ Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Uşak TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Denizli TOKİ kura sonuçları canlı yayınla açıklanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kuralar 250 konut için Ardahan ve 1450 konut için Şırnak'ta çekildi. TOKİ sosyal konut başvurusunu yapanların kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte heyecanı bir kat daha arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraların mart ayına kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Sosyal konut kuraları da etaplar halinde çekiliyor. Denizli TOKİ kura çekilişi 26-27 Ocak tarihlerinde çekilecek. 28-29 Ocak Muğla’da, 30-31 Ocak Aydın’da ve 1-3 Şubat Manisa’da kuralar çekilecek. Peki TOKİ kura çekiliş sonuçları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte TOKİ Muğla, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak 2+1, 3+1 Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Isparta TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı yayınla belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte kura heyecanı da başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Isparta kuraları 23-24 Ocak'ta, Burdur kuraları ise 25 Ocak'ta çekildi. Kahramanmaraş depremi nedeniyle Afyonkarahisar konut kuraları çekilememişti. Afyonkarahisar kura çekilişi 8-9 Mart'ta yapılacak. Peki TOKİ Afyonkarahisar kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte Afyon TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun kura sonuçları için nefesler tutuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Samsun’da 3 bin 750, Ordu’da 2 bin 50, Giresun’da bin 450, Trabzon’da 2 bin 300, Rize’de bin 100 konutun kuraları çekilecek. Samsun, Ordu, Rize ve Giresun kuraları tamamlanırken, Trabzon kuraları da bugün çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura ekimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Samsun, Ordu 2+1, 3+1 kura çekimi sorgulama ekranı.

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler

TOKİ arsa başvuruları büyük merak konusuydu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül’de başlamıştı. Konutlarda başvurular e devlet üzerinden başvurular 28 Ekim'de, bankalar üzerinden yapılacak başvurular ise 31 Ekim’e kadar sona erecek. Konut konutlarında 17 ilde ilk temeller atılmaya başlandı. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular ise 10 Ekim itibariyle başladı. TOKİ arsa başvuruları 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak. Peki TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, Kimler başvuru yapabilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte TOKİ arsa başvurusu yapacakların merak ettikleri 10 soru ve cevabı.

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TOKİ iş yeri başvurusu ne zaman sona erecek?

TOKİ işyeri başvuru ekranı açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de başlamıştı. Başvuruları yoğun katılım devam ederken, konutlarda son başvuru tarihi 31 Ekim. TOKİ konut projeli 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular da start aldı. Hem arsa hem işyeri başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa ve işyeri başvurularına ilişkin şartları açıkladı. Peki TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak, şartları neler? TOKİ işyeri hangi illerde olacak, yapılacak? İşte, 2022 TOKİ işyeri başvurusu ve şartları hakkında merak edilen detaylar...

TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları
TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Sosyal konutların başvuruları 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk kez arsa satışı gerçekleştirecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Arsa için başvuruda bulunmak isteyenler ‘TOKİ'den arsa nasıl alınacak, başvurular nereye, nasıl yapılacak? TOKİ arsa satışı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitecek, sona erecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar? İşte e devlet TOKİ arsa başvuru şartları:

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