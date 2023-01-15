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Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle

TOKİ Sakarya kura çekimi detayları başvuruda bulunanlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ kura takvimine göre Sakarya kuraları 16 Ocak'ta yapılacak. TOKİ Sakarya Merkez kura çekilişi sonrasında 1.760 konut için asil hak sahipleri belli olacak. Sakarya TOKİ kuraları Merkez, Arifiye, Ferizli ilçesi Sinanaoğlu Mahallesi, Hendek, Kocaali Carefiye Mahallesi ve Taraklı ilçelerinde çekilecek. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl, nereden, öğrenilir? İşte, Sakarya TOKİ kura sonuçları listesi ve sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI! Sakarya TOKİ merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali, Taraklı kura sonuçları 2+1 3+1 listesi
Sakarya TOKİ kura sonuçları

Sakarya TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. TOKİ kura çekilişleri merkez 1.760, Arifiye: 120, Ferizli ilçesi Sinanaoğlu Mahallesi 250, Hendek 220, Kocaali ilçesi Carefiye Mahallesi 300, Taraklı ilçesinde 100 konut için gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Sakarya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

Sakarya TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ Sakarya Merkez 1.760 konut için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. Kuralar 16 Ocak'ta saat 10:00'da başlayacak ve Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Sakarya sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

TOKİ kura takvimi

14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

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