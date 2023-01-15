Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı izle

Sakarya TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. TOKİ kura çekilişleri merkez 1.760, Arifiye: 120, Ferizli ilçesi Sinanaoğlu Mahallesi 250, Hendek 220, Kocaali ilçesi Carefiye Mahallesi 300, Taraklı ilçesinde 100 konut için gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ Sakarya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Sakarya kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...
Sakarya TOKİ kura çekilişi saat kaçta?
TOKİ Sakarya Merkez 1.760 konut için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. Kuralar 16 Ocak'ta saat 10:00'da başlayacak ve Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Sakarya TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Sakarya sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
TOKİ kura takvimi
14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin
16-17 Ocak 2023: Sakarya
18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli
18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya
22 Ocak 2023: Yalova
23-24 Ocak 2023: Isparta