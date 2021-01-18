Catering firmaları, ofislere dönen çalışanların ilk tercihi oluyor

Koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana uzaktan çalışma modeline ayak uydurabilen şirketler tüm çalışanlarıyla birlikte evden çalışmaya başladı. Ancak alınan tedbirler, toplumun bilinçlenmesi ve aşı çalışmalarının etkisiyle ofislere dönüş başladı. Ofislere dönüşün Mart ve Nisan aylarında daha da artacağı öngörülürken, yeni dönemde ofislerde alınması gereken önlemler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi maskenin yanı sıra mesafe kuralının da hiç akıllardan çıkarılmaması gerektiği. Özellikle lavabolar ve öğle aralarında yemek yemek için gidilen restoranlar büyük tehlike barındırıyor.Catering firmaları ise ofislerinde temiz ve lezzetli yemeğe, belirli bir plan ve program dahilinde ulaşmak isteyenlere hizmet veriyor.

Yemek yediğiniz yerin temiz ve güvenilir olduğundan emin olun

Ofiste çalıştığınız günlerde öğle yemekleri için ofis dışına çıkıyorsanız yemek yemek için temizliğinden emin olduğunuz yerleri tercih etmelisiniz. Özellikle bir ofis bölgesinde ya da işyerlerinin yoğunlukta olduğu bir bölgede çalışıyorsanız herkesin aynı anda restoranlara gideceğini unutmamak gerekir. Kalabalık ortamlara girmemek virüsün yayılımını azaltmak için oldukça önemlidir. Öğle yemeğiniz için dışarıya çıkmıyor, ofisinize sipariş veriyorsanız tehlike yine de azalmış değildir. Yemeklerin hazırlandığı mutfakların, yemekleri hazırlayan ve servis eden personellerin temizliği, maske kuralına riayet edilip edilmediği de oldukça önemlidir. Yemeğin hazırlanmaya başladığı yerden motorkuryeye kadar birçok farklı insanın temasıyla elinize ulaşan yemeklerin, tamamen hijyenik olduğundan emin olmalısınız.

Güvenilir ve temiz bir yemek için catering şlrketlerini tercih edin

Dışarıda kalabalık ortamlarda yemek yemek ya da ofisinize bilmediğiniz yerlerden yemek söylemek yerine daha iyi bir fikre ihtiyacınız varsa yemek şirketleri tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Ofisinizde çalışanlarınız için istediğiniz sayı ve porsiyonda, birebir aynı sunumda yemek hizmeti alabilirsiniz. Böylece bugün nerede yemek yesem sorusunu unutabilir ve işlerinize odaklanabilirsiniz. Catering firmaları yemek programlarını beslenme uzmanları tarafından hazırlayarak size sunar. Bu programda isterseniz ekmek içi ürünlere isterseniz de tabldot yemek hizmetlerine yer verebilirsiniz. Tabldot yemek servisi tam istendiği zaman aralığında sıcaklığını kaybetmeden ofisinizide olur.

Catering firmasının mutfağını mutlaka ziyaret edin

Yemek firmaları internet üzerinde süslü siteler yaparak müşterilerinin gözlerini boyamaya çalışıyor. Ancak üretim yerleri çoğu zaman gözden uzak bodrumlarda yer alıyor. Tüm önlemleri alarak catering şirketinden gelen yemeği yemenin hayalini kurarken aslında arka planı beklediğiniz gibi olmayabilir. Bu nedenle zamanınız el verdiği kadarıyla catering şirketlerinin mutfaklarını çat kapı ziyaret edip yetkililerle görüşmeli, çalışanların kurallara uyup uymadığını muhakkak denetlemelisiniz. 1990 yılında İstanbul Bahçelievler’de 3000 m2 kapalı alanda kurulan tesisiyle hizmet veren Avrasya Catering, hijyen ve kalite ile ilgili tüm gereksinimleri karşılıyor. İSO 22000, İSO GOOL, OHSAS 18001, İSO 14001 ve TSE kalite belgesine sahip yemek şirketi olan Avrasya Catering, dileyen herkesi üretim tesislerini yerinde denetlemeye davet ediyor.

Catering şirketlerini yemek menülerini nasıl hazırlıyor?

Avrasya Catering, günlük ortalama 9.000 porsiyon yemek üretimi ile Türkiye'nin en büyük catering şirketleri arasında yer alıyor. Yemeklerin planlanması, üretilmesi, sunumu ve servisi birçok detayı barındırıyor. İlk aşamada uzman diyetisyenler ve beslenme uzmanları mevsime uygun, günlük kalori ihtiyacını karşılayan ürünlerle hazırlanabilecek yemekleri belirler. Kaliteli ürünler gıda mühendislerinin kontrolü ile alınır. Malzemeler aşçılar tarafından titizce pişirilerek hazırlanır. Hazırlanan yemekler ısı korumalı kaplara alınarak dikkatli bir şekilde adrese ulaştırılır.