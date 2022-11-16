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Çay nasıl demlenir?

Hem yörelere göre hem de damak zevkine göre demleme şekli farklılık gösteren milli içeceğimiz çayın bazı püf noktaları bulunuyor. Ölçüsü ve kaç kaşık atılacağı konusunda farklı fikirler bulunurken bazı demleme yöntemlerinde çayın soğuk suyla yıkanması da bulunuyor. Çay tiryakileri için derlediğimiz bu haberimizde adım adım basit bir şekilde çayı en güzel şekilde içmenizi sağlayacağız. Peki çay nasıl demlenir? İşte çay demlemenin bütün püf noktaları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çay nasıl demlenir?
Çay demlemenin püf noktaları

Sabah, öğlen, akşam demeden günün her vakti içtiğimiz çay, her yaştan insanın severek tükettiği sağlıklı bir içecek. Fakat bu sağlıklı içeceği yanlış şekilde demleme durumlarında bazı sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. İşte çay demlemede dikkat etmeniz gerekenler…

ÇAY NASIL DEMLENİR?

  • Çay demlemede önemli husus tek kişilik yani 1 çay bardağı çay için, 1 çay bardağı su ve 1 tepeleme çay kaşığı siyah çay gereklidir. Bu ölçü en ideal ölçüdür. Ayarlamanızı bu şekilde yapabilirsiniz.

> Kireçlenmemiş temiz bir çaydanlığın altına yeteri kadar su doldurun ve ocakta kaynatın.

> Fokurdama sağlandıktan sonra demliğin altındaki ateş kapatılır ve fokurdamanın durması beklenir.

> Üst çaydanlığa suyu dökün ve 45 saniye - 1 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

> Daha sonra suyun üstüne çay ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatabilirsiniz.

> Çaydanlığın altına tekrar su doldurun ve alt üst şeklinde ocağa koyabilirsiniz.

> 20 dakika sonra çay demlenmiş olacaktır. Demlenen çayı 35-40 dakika içinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.

EN GÜZEL ÇAY İÇİMİ İÇİN PÜF NOKTALAR

> Çay demleme de en önemli husus çeşme suyu değil içme suyu kullanmaktır.

> Demlemede diğer önemli bir husus ise önce suyun konulması, 1 dakika kadar beklenip çayın konulmasıdır. Çayın üstüne kaynar su döktüğünüz takdirde çay haşlanacak ve lezzetsiz olacaktır.

> En iyi çay porselen demlikte demlenir. Fakat porselen bir demliğiniz yoksa, bakır ya da paslanmaz demlik ürünleri de kullanabilirsiniz.

> Çayın tadının acı olmaması için çayınızın taze veya uygun şekilde muhafaza edilmiş olması gerekir.

> Alt demlikte su kaynarken, üst demlik boş olmalıdır ve asla ısıtılmamalıdır.

> Çayınız nemli veya doğrudan ışık gören, sıcaklığı yüksek bir ortamda bekletilmemelidir. Çay, kavanoz içinde çok fazla ısı ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

> Çayı uzun süre demlemek tadını acılaştırır. Sağlık açısından da bu zararlıdır.

Demini sakın dökmeyin: Faydaları saymakla bitmiyor
FOTOĞRAF 12
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Çay, kafein içeriği sayesinde kan akımına yardımcı olduğu kadar, beyin fonksiyonlarının güçlenmesine de destek verir.
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Türkiye’de günde 2.45 milyon bardak siyah çay tüketiliyor. Kişi başına yıllık çay tüketimi ise 3 kg’ı buluyor. Bu miktar da kişi başına bin 240 bardağa eşdeğer. Üstelik doğru demlenen ve kararında içilen çayın sağlığa önemli katkıları var. Peki demlikte kalan çayın faydaları neler?
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Saçlarınız için doğal çözümSaçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.
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Bitkilerinizi beslerSaksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!
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Göz altı halkalarını giderir2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.
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Aynalarınızı parlatırAynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.
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Parke temizliğinde kullanılırTaze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.
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Şömine temizliğinde kullanılırŞöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.
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Ayak kokularını giderirAyaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.
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Diş eti problemlerine çare olabilirDiş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.
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Güneş yanıklarına iyi gelirDemlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.
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Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.
Demini sakın dökmeyin: Faydaları saymakla bitmiyor
Türkiye'de en çok tüketilen içecek olan siyah çay, kahvaltılarda, yemeklerden sonra pek çok kişinin favori içeceği. Hatta tiryakileri bile var. Doğru miktar tüketildiğinde siyah çayın faydası da deminin faydası da çok. Peki demlikte kalan çayın faydaları neler? Ayrıntılar haberimizde...


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