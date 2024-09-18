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ÇAYKUR’dan randevulu çay alımı kararı geldi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay alımlarında randevulu sistemi kaldırdığını duyurdu. İşte ÇAYKUR’dan gelen son dakika açıklamasının detayları.

10:50 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çaykur randevulu çay alımı bitti mi?
Çaykur randevulu çay alımı bitti mi?

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay döneminin son günlerine yaklaşıldığı belirtildi. Üçüncü sürgün boyunca üreticilerin çay toplama sürecinin kolaylaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimize, alın teri ürünlerinin değerini korumak adına ortaya koyduğumuz planlamalara gösterdikleri uyum nedeniyle teşekkür ederiz. Bu çalışmalar şunu göstermiştir ki ÇAYKUR tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ve yapılan yönlendirmelere uygun hareket edildiğinde süreç siz değerli üreticilerimiz açısından kayıpsız ve sıkıntısız atlatılabilmektedir."

ÇAYKUR randevulu çay alımını neden kaldırdı?

Açıklamada, 7 Eylül'de başlatılan randevulu alım sisteminin fabrikalarda yoğunluğun azalmasıyla üreticilerin kalan ürününü daha hızlı satın alabilmek için bugünden itibaren sona erdiği kaydedildi.

Yaş çay alım fiyatını ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilmişti.


#ÇAYKUR
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#ÇAYKUR randevulu çay alımı
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