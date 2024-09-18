"Üreticilerimize, alın teri ürünlerinin değerini korumak adına ortaya koyduğumuz planlamalara gösterdikleri uyum nedeniyle teşekkür ederiz. Bu çalışmalar şunu göstermiştir ki ÇAYKUR tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara ve yapılan yönlendirmelere uygun hareket edildiğinde süreç siz değerli üreticilerimiz açısından kayıpsız ve sıkıntısız atlatılabilmektedir."