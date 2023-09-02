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Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük'e karşı 3 puana tek golle ulaştı: 1-0 Özet

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Rizespor evinde zorlu rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağlayarak 3 puanın sahibi oldu. Gol dakika 45’te Dal Varesanovic’den geldi. Çaykur Rizespor bu sonuçla birlikte 7 puana ulaşarak 1. sırada yer aldı. Karagümrük ise 4 puanla 13. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:09 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük Maç Özeti

Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük Maç Özeti

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Maçı Rizespor Dal Varesanovic’in attığı golle 1-0 kazandı. Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Çaykur Rizespor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
#4. hafta fikstürü
1 saat önce
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