Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük Maç Özeti
Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Maçı Rizespor Dal Varesanovic’in attığı golle 1-0 kazandı. Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Çaykur Rizespor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
#4. hafta fikstürü
1 saat önce