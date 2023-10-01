Çelik ev, taşıyıcı duvarları çelik profilden oluşturularak döşeme ve çatı panellerinin gerekli ankraj kurallarına uygun şekilde birleştirilmesinden oluşan hafif çelik taşıyıcı sisteme sahip evlere verilen addır.

Çelik evler, çelik konstrüksiyon olarak da bilinir. Çelik, dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemedir. Bu nedenle çelik evler, depreme, rüzgara ve diğer doğal afetlere karşı daha dayanıklı kabul edilir. Ayrıca çelik evler, yangına karşı da dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Çelik evlerin özellikleri neler?

Hafiflik : Çelik yapılar, betonarme yapılara göre daha hafiftir. Bu hafiflik sayesinde zemin üzerindeki yük azalır, temel maliyetleri düşer.

Dayanıklılık : Çelik, yüksek mukavemetli bir malzemedir ve doğal afetlere (deprem, rüzgar vb.) karşı oldukça dayanıklıdır.

Hızlı İnşaat : Çelik yapılar, prefabrik öğeler kullanılarak hızlı bir şekilde inşa edilebilir.

Esneklik : Çelik yapılar, değişiklik ve adaptasyon için daha esnek bir yapıya sahip olabilir. Bu, iç mekan tasarımında daha geniş ve açık alanlar oluşturulmasına olanak tanır.

Uzun Ömürlü : Doğru koruma yöntemleriyle, çelik yapılar korozyona karşı dirençli hale getirilebilir ve uzun ömürlüdür.

Sürdürülebilirlik : Çelik geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu, çevresel sürdürülebilirlik açısından bir avantajdır.

Çelik ev yapımı zor mu, kolay mı?

Ancak çelik yapıların da bazı zorlukları vardır. Özellikle koruma ve izolasyon konularında dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca, çelik yapıların tasarımı ve inşaatı için uzman bilgisi ve deneyim gerekmektedir. Ancak doğru planlama ve uygulama ile çelik evler, dayanıklı, estetik ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturabilir.

Çelik nasıl yapılır?

Çelik, demirin karbon ile birleşiminden elde edilen bir alaşımdır. Genellikle %0,02 ila %2,14 arasında karbon içerir. Çelik üretiminin temel süreci şu şekildedir:

Ham Madde Hazırlığı : Çelik üretiminin ana ham maddesi demir cevheridir. Demir cevheri, yüksek fırınlarda eritilerek sıvı demir (ham demir) haline getirilir. Bu süreçte, kömür ve kireçtaşı da kullanılır. Kömür, koks adı verilen bir yakıta dönüştürülerek demir cevherinin eritilmesinde yakıt ve redüksiyon maddesi olarak kullanılır. Kireçtaşı ise, demir cevherinden gelen kirleri gidermek için kullanılır.

Yüksek Fırın Süreci : Hazırlanan ham maddeler yüksek fırına yüklenir. Fırın içerisinde yüksek sıcaklıkta yakılan koks ve hava enjeksiyonuyla demir cevheri erir ve sıvı demir ile cüruf (kirler) olarak iki farklı katmana ayrılır. Sıvı demir, fırının altından alınır.

Çelik Yapma Süreçleri : Sıvı demir, oksijen ile temas ettirilerek çelik yapma fırınlarına alınır. Bu fırınlarda, sıvı demirdeki yüksek karbon içeriği azaltılır ve diğer kirler giderilir. Bu süreçte çeşitli yöntemler kullanılabilir; en yaygın olanlar temel oksijen fırını (BOF) ve elektrik ark fırını (EAF) yöntemleridir.

Alaşım Elementleri Ekleme : Temel çelik üretildikten sonra, belirli özelliklere sahip çelikler üretmek için alaşım elementleri eklenir. Örneğin, krom ve nikel paslanmaz çelik üretiminde, manganez yüksek mukavemetli çelik üretiminde eklenir.

Döküm : Sıvı haldeki çelik, sürekli döküm yöntemiyle katı formda levha, çubuk veya diğer şekillere dökülür.

Sıcak ve Soğuk Şekillendirme: Dökülen çelik, sıcak ve soğuk haddelerde istenen boyut ve şekle getirilir.

Yüzey İşlemleri ve Isıl İşlem: Yüzey kalitesini artırmak, korumak veya belirli mekanik özelliklere sahip olması için çeliğe çeşitli yüzey işlemleri (kaplama, galvanizleme vb.) ve ısıl işlemler (sertleştirme, tavlama vb.) uygulanır.

Çelik ev metrekare fiyatı ne kadar?

Bütün bu giderleri topladığımızda 2023 yılı fiyatları üzerinden 100 M2 bir çelik evin maliyeti yaklaşık olarak 886 bin TL'yi bulmakta. Not: Çelik evi anahtar teslim olarak aldığınızda seçeceğiniz malzemelerin kalitesine göre m2 başı fiyatı 7 bin ile 10 bin TL arasında değişiklik göstermekte.

Çelik ev metrekare fiyatını belirleyen faktörler

Çelik ev metrekare fiyatı birçok değişkene bağlıdır ve bu fiyatı belirleyen faktörler şunlardır:

Bölge ve Ülke : Fiyatlar, ülkeden ülkeye, hatta bir ülkenin farklı bölgeleri arasında bile büyük farklılıklar gösterebilir.

Çelik Kalitesi ve Miktarı : Kullanılan çelik tipi ve kalitesi, maliyeti doğrudan etkiler.

Tasarım Detayları: Basit bir tasarımla karmaşık bir tasarım arasındaki maliyet farkı olabilir.

İç ve Dış Kaplama Malzemeleri : Kullanılan izolasyon, kaplama, zemin, pencere ve kapı gibi malzemelerin kalitesi ve türü fiyatlara yansır.

Altyapı ve Tesisat : Elektrik, su, kanalizasyon ve ısıtma/soğutma sistemlerinin karmaşıklığı maliyeti etkileyebilir.

İnşaatın Süresi ve Zorluğu : Zor arazi koşulları veya özel inşaat teknikleri, maliyetleri artırabilir.

Ek Özellikler: Özel özellikler, ek odalar, balkonlar, teraslar veya garajlar maliyeti artırabilir.

Ekonomik Durum : Çelik, işçilik ve diğer malzeme fiyatlarının genel ekonomik koşullarla dalgalanması maliyet üzerinde etkili olabilir.

Çelik evler depreme dayanıklı mı?

Evet, doğru tasarlandığında ve inşa edildiğinde çelik evler depreme oldukça dayanıklıdır. Çelik, elastik bir malzeme olup, deprem sırasında enerjiyi emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir. Bu özellik, çelik yapıların deprem sırasında elastik deformasyon göstererek enerjiyi absorbe etmesine ve sonra orijinal şekline geri dönmesine olanak tanır. Bu, çelik yapıların depremlere karşı betonarme yapılarla karşılaştırıldığında genellikle daha dayanıklı olmalarının ana nedenlerinden biridir.







