Celtic 2-2 Atletico Madrid Maç Özeti
Celtic, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında evinde Atletico Madrid ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Ligde 4-1 kazandıkları Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki göstermişti. İskoç taraftarlar Celtic Kulübü yetkilileri uyarılarına rağmen tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü. Celtic - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.
CELTİC - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ
CELTİC - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU
CELTİC TARAFTARLARI FİLİSTİN DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ligde 4-1 kazandıkları Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki göstermişti.
Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı.
Celtic taraftarları, kulübün karşı çıkmasına rağmen İsrail’in ablukası altındaki Filistin’e destek vermeye devam etti.
TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPTILAR
Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına kulak asmadı ve tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü. UEFA’nın konuyla ilgili yasaklamalarını dinlemeyen taraftarlar maç öncesi marşlarla Gazze’ye destek verdi.
Karşılaşma öncesi tribünlere plastik poşetlerle Filistin bayrağı koreografisi yapan İskoç taraftarlar maç içerisinde de Filistin bayraklarını dalgalandırmaya devam etti. Celtic taraftarlarının yer aldığı tribünlerdeki o görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.