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Celtic, Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı: Celtic taraftarı, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında İskoç temsilcisi Celtic evinde Atletico Madrid’i konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Celtic’in golleri Furushashi ve Luis Palma’dan, Atletico’nun golleri Griezmann ve Morata’dan geldi. Rodrigo de Paul dakika 82’de kırmızı kart görerek Atletico Madrid’i 10 kişi bıraktı. Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, Filistin bayraları açarak Filistin’e desteğini yine sürdürdü. Celtic - Atletico Madrid maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.

14:22 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Celtic 2-2 Atletico Madrid Maç Özeti

Celtic 2-2 Atletico Madrid Maç Özeti

Celtic, Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. haftasında evinde Atletico Madrid ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Ligde 4-1 kazandıkları Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki göstermişti. İskoç taraftarlar Celtic Kulübü yetkilileri uyarılarına rağmen tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü. Celtic - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.

CELTİC - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Celtic - Atletico Madrid maç özetini izlemek için

CELTİC - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU

CELTİC TARAFTARLARI FİLİSTİN DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde 4-1 kazandıkları Hearts maçında takımlarını deplasmanda desteklemek için tribündeki yerini alan yüzlerce Celtic taraftarı, Filistin bayraklarıyla İsrail’e tepki göstermişti.

Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı.

Celtic taraftarları, kulübün karşı çıkmasına rağmen İsrail’in ablukası altındaki Filistin’e destek vermeye devam etti.

TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPTILAR

Celtic Kulübü yetkilileri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için taraftarlara çağrı yaptı ancak İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına kulak asmadı ve tribünlerde Filistin desteğini yine sürdürdü. UEFA’nın konuyla ilgili yasaklamalarını dinlemeyen taraftarlar maç öncesi marşlarla Gazze’ye destek verdi.

Karşılaşma öncesi tribünlere plastik poşetlerle Filistin bayrağı koreografisi yapan İskoç taraftarlar maç içerisinde de Filistin bayraklarını dalgalandırmaya devam etti. Celtic taraftarlarının yer aldığı tribünlerdeki o görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.






#Celtic
#Atletico Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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