Cem Garipoğlu mezarı neden açılmıyor?

Garipoğlu ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımların yankısı sürerken Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun kaçtığı veya kaçırıldığı şüphesiyle mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karar sosyal medyada da çok konuşuldu. Münevver Karabulut’un ailesi, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’a konuştu. “Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014’te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını; 2022 yılında Münevver Karabulut’un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini” söyleyen Bakan Tunç, “Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil” dedi.