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Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı son durumu açıkladı!

Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmişti. Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp cesedinin tespit edilmesi talebi bir süredir gündemdeydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Mezarın açılması gibi bir durum söz konusu değil” dedi. Peki Cem Garipoğlu mezarı neden açılmıyor, hukuken bir engel mi var? İşte detaylar.

11:09 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cem Garipoğlu

Cem Garipoğlu

Garipoğlu ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımların yankısı sürerken Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun kaçtığı veya kaçırıldığı şüphesiyle mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karar sosyal medyada da çok konuşuldu. Münevver Karabulut’un ailesi, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor.

Cem Garipoğlu mezarı neden açılmıyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara ilişkin Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’a konuştu. “Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014’te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını; 2022 yılında Münevver Karabulut’un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildiğini” söyleyen Bakan Tunç, “Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil” dedi.

Cem Garipoğlu ne zaman öldü?

Münevver Karabulut, 14 yıl önce İstanbul Başakşehir’de Cem Garipoğlu’nun ailesine ait evde hunharca öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu, 2014’te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti.



#Cem Garipoğlu
#Cem Garipoğlu mezarı
#Münevver Karabulut
#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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