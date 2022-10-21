Özgün Cemevleri yasa teklifinin 23 maddesi nedir?
ÖZGÜN HABERLER

Cemevleri yasa teklifinin 23 maddesi nedir?

AK Parti’nin cemevlerine yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su gibi giderlerinin karşılanmasını da içeren teklifi TBMM Başkanlığına sundu. 23 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini tamamladı. Cemevleri yasa teklifi nedir, cemevleri yasa teklifi maddeleri neler, içeriği nedir? Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren düzenlemenin detayları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemevleri yasa teklifi nedir, neleri kapsıyor, içeriği nedir? TBMMye sunulan cemevleri yasa teklifi maddeleri
Cemevleri yasa teklifi

AK Parti, 23 maddeden oluşan yeni torba yasa teklifini tamamladı. Torba yasa teklifi, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını öngörüyor.

CEMEVLERİ YASA TEKLİFİ NEDİR?

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 23 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

Teklifle, belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayabilecek. Cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yapabilecekler.

CEMEVLERİ YASA TEKLİFİNİN MADDELERİ

Teklife göre, İmar Kanunu’na eklenen maddeyle, imar planlarının hazırlanmasında, belde ve bölgenin şartları ile ihtiyaçları göz önünde tutularak cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri, başka amaçla tahsis edilemeyecek. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu uyarınca, sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri ve mabetlere yönelik yapım, bakım ve onarımlarının belediyeler tarafından yapılabilmesine yönelik hüküm genişletiliyor. Buna göre, il özel idareleri tarafından il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımları yapılabilecek. Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarının belediyelerce yapılmasına imkan sağlanan teklife göre, belediyeler tarafından eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere, indirimli ya da ücretsiz su verilmesi düzenlemesine cemevleri de dahil edilecek. Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı' kuruluyor
Kısa sürede15 santimetreye ulaştı

Kısa sürede
15 santimetreye ulaştı

Uyarıların ardından ilk kar görüntüsü Rize'den geldi.
50 araç ile120 ev zarar gördü

50 araç ile
120 ev zarar gördü

​Meksika'da yük treni gaz tankerine çarptı.
TSKya iftira atan TTB Başkanı Fincancının ihanet diline HDP kalkanı

MİT Sincar'da operasyon düzenledi.

​Meteoroloji'den 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

​Kimyasal dediler 'sis makinası' çıktı.

​Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar.

Dev projeler Erdoğan sayesinde.
Önce aracına yattı<br>sonra polise ağladı

Önce aracına yattı
sonra polise ağladı

​Alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

Kalkıştan bir saat sonra İstanbul'a geri döndü.

56 günde geldi 45 günde gitti.

​Allah günahtan kurtulma yolu olan tevbeyi öğretti.

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.