Cennet Hurması Faydaları Neler?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Ebru Nur Bice, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELER?

C vitamini deposu olan meyvenin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Ebru Nur Bice , “Kalsiyum, çinko, bakır, demir gibi içerdiği besinler ve antioksidan özelliği bakımından önemli bir meyve. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan bir meyve. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiriyor. Sindirim dostu bir besin” dedi.

Bice, cennet hurmasının kuru veya yaş olarak günde bir adet tüketilebileceğini sözlerine ekledi.

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Cennet hurmasının faydalarını madde madde sıralayacak olursak;

> Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

> Göz Sağlığını Korur

> Sindirim Sisteminin Dostu

> Kalp Hastalıklarına Karşı

> Anti-Kanser Özellik Gösterir

> Diyabete Engel

> Cildi İyileştirir

CENNET HURMASI KAÇ TL?

Cennet hurmasının güncel kilogram fiyatı 12-15 TL arasında değişiyor.

CENNET HURMASI GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Mevsiminde günde 1 tane tüketilen cennet hurmasının sağlık açısından inanılmaz faydaları var. Ancak düzensiz bir şekilde değil, tüketimi abartılmadan her gün bir tane yenmesi sağlık açısından daha faydalı olacaktır.

CENNET HURMASINI KİMLER YEMEMELİ?

Diyabet (şeker) hastaları fazla tüketmemelidir. Vücuttaki şekeri yükseltir. Alerjik etkisi olabilir.