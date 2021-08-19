Çevik Bir ve Çetin Doğan tutuklandı mı? Çevik Bir kimdir? Çetin Doğan kimdir?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti.

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

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ÇETİN DOĞAN VE ÇEVİK BİR YAKALANDI MI?

28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilen dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan tutuklandı.

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir de Muğla'nın Milas ilçesinde tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti.

Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından girdiği görüldü.

Adliyedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince teslim alınan Doğan, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğan, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde hastaneden ayrıldı.

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Çevik Bir'in de Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındığı, işlemleri için Milas Adliyesine sevk edildi.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan ve Çevik Bir de tutuklandı.

RÜTBELERİ ALINACAK

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

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ÇETİN DOĞAN KİMDİR?

Doğan, 15 Mayıs 1940 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Babası Susurluk'lu Çerkez Arif Beydir. Annesi Çerkez kızı Müzeyyen Hanımdır. Metin adında abisi vardır. Çetin Doğan, 10 yaşında iken annesi hayatını kaybetti. Çocukluğu Susurluk’da geçti.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1960 yılında Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1961 yılında Polatlı’daki Topçu Okulu'nu tamamladı. 1963-1964 seneleri arasında kendisinden bir devre büyük Hilmi Özkökile beraber ABD’de hava savunma güdümlü füze kursu aldı.

Erzurum’da görev yaparken Harp Akademisi’ni kazandı.

1973’te Belçika’da, 1975-1978 yılları arasında ise İtalya NATO Karargahı’nda görev aldı. 1981-1982’de Londra’da Stratejik Etüdler Koleji’nde eğitim gördü. Önce Diyarbakır, sonra Islahiye’de görev yaptı.

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1987 yılında Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Ardından; Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini icra etti.

1995-97 yılları arasında Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu Başkanlığı yaptı. 1997 ile 1999 arasında Diyarbakır’da Jandarma Asayiş Komutanlığı yaptı. Kuzey Irak’a yapılan pek çok sınır ötesi operasyonu yönetti. 1999-2001 arasında Ege Ordu Komutanlığı, 2001-2003 yılları arasında Birinci Ordu Komutanlığı görevini yaptı.

31 Mart 2003 tarihinde by-pass ameliyatı oldu. 2003 Ağustos’unda da emekli oldu, Bodrum’a yerleşti. Hayatı 7 sene sonra; 20 Ocak 2010 tarihinde Taraf gazetesinde yayınlanan ve Balyoz Planı olduğu iddia edilen “haberle” değişti. Gazete planın 2003 yılının mart ayında hazırlanan bir darbe planı olduğunu iddia etti.

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1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planını hazırladığı iddia edildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı. Bu planla ilgili açılan davada tutuklu olarak 1 numaralı sanık olarak yargılanmış ve 26 Şubat 2010'da mahkeme kararıyla ertesi gün Silivri Cezaevi'ne konuldu. 21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davası karara bağlandı. Dava sonucunda hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla çevrildi.

Çetin Doğan, 1969 yılında Albay Mehmet Bey’in kızı Nilgül’le evlendi. Barış (d.1971) adında bir oğlu ve Pınar (d.1973) adında bir kızı va

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Doğan, TSK'dan emekli olduktan sonra dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atandı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.

13 Nisan 2018 tarihinde sonuçlanan 28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç ve Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.

ÇEVİK BİR KİMDİR?

14 Mayıs 1939 İzmir Buca doğumlu olan Çevik Bir, Türk asker, 1. Ordu Komutanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 35. Genelkurmay II. Başkanıdır.İ

1958 yılında Kara Harp Okulundan İstihkam subayı olarak mezun oldu. Çeşitli istihkam birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. 1971'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisini tamamladı. 1973 yılında da NATO Savunma Koleji'ni bitirdi.

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Tümen ve Genelkurmay Karargahı'nda Harekât ile ilgili görevlerde bulundu. 1973-1976 yılları arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) Proje Subayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığında NATO Plan Subayı olarak çalıştı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Başyaverliği, Devlet Başkanı Başyaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yerine getirdi.[1] Bu süreçte uzun süre Kenan Evren ile yakın çalıştı.

1983'te Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral rütbesiyle 1983-1985 döneminde NATO Avrupa Müttefik Komutanlık Karargahı'nda (SHAPE) Lojistik ve İfrastrüktür Daire Başkanlığı ve 1985-1987 arasında da 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

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1987 yılında Tümgeneral rütbesine, 1991 yılında da Korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde 1991-1993 yılları arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında da Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı (UNUSOM-II) ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na atandı.

30 Ağustos 1995 tarihinde Orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesinde 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevinde bulundu. 30 Ağustos 1998 tarihinde 1. Ordu Komutanı olarak atandı. 30 Ağustos 1999 tarihinde emekli oldu. Evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

28 ŞUBAT SÜRECİ

28 Şubat sürecinde irticai faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kesime karşı uygulamaların takibi için kurulan Batı Çalışma Grubu ile tanındı. Ordu içinde faaliyet gösteren "Batı Çalışma Grubu" ile medyanın gündemine geldi.

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İlk olarak 12 Nisan 2012 tarihinde 28 Şubat darbe soruşturması kapsamında göz altına alınarak Ankara'ya gönderildi.15 Nisan 2012'de ise tutuklandı. 19 Aralık 2013'te, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tayyar Köksal tarafından tahliyesine karar verildi.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat sürecinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" ile suçlanan 103 sanık hakkında yapılan 28 Şubat soruşturması kapsamında 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevine konuldu.

19 Aralık 2013 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 13 Nisan 2018 kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçlamasıyla kendisi dahil 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.