Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın (FDA) cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul ettiğini kaydeden Diyetisyen Rengin Özbey, “Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflama evrimini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, bu gerçekten kolaydır!