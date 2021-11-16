Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek 1000 lira mı oldu? Çeyrek altının fiyatı gündemde... Altın fiyatlarının küresel çapta yükselmesi ve dolar/TL'de rekor yüksek seviyelerin görülmesiyle çeyrek altının fiyatı da yükseldi. Sosyal medyada gündem olan çeyrek altın fiyatlarının ardından kullanıcılar " Çeyrek ne kadar oldu? Çeyrek altın 1000 lira mı oldu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. 16 Kasım itibariyle güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, cumhuriyet altın anlık fiyatları haberimizde..

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