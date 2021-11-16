Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek 1000 lira mı oldu?

Altın fiyatlarında yükselişi sürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 594 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Perşembe günü toplanacak olan Merkez Bankası PPK toplantısında faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altının 1000 liraya yaklaşması sosyal medyada gündem oldu. Peki, güncel altın fiyatlarına göre çeyrek altın ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 612 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1008 lira, Cumhuriyet altını da 4.104 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.859 dolardan alıcı buluyor.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 604 TL, satış 609 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 573 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 4.061 TL, satış 4.101 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.858. 243 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.973 TL, satış 2.014 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.893 TL. 121 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.987 TL, satış 4.027 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.787 TL. 240 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.978 TL, satış 4.018 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.779 TL. 239 TL düşüş gerçekleşti.