Çeyrek final maç programı belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final mücadeleleriyle devam edecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir seri başı olarak kura çekimine katıldığından birbiriyle rakip olmadı. Galatasaray’ın rakibi Fatih Karagümrük olurken Fenerbahçe ise Ankaragücü ile eşleşti. Avrupa’dan elenen ve Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş ise kupaya odaklandı. Siyah beyazlılar çeyrek finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek.
ZTK mücadeleleri 27 Şubat salı, 28 Şubat çarşamba ve 29 şubat perşembe günleri oynanacak.
Çeyrek final mücadeleleri tek maç üzerinden oynanırken çeyrek final karşılaşmaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ankaragücü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor Başakşehir sahaya çıkacak. Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
İşte, ZTK çeyrek final detaylı maç programı;
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Çeyrek finalde Trabzonspor- Başakşehir eşleşmesinin kazananı Beşiktaş-Konyaspor maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü Fenerbahçe maçının kazananı ile Galatasaray-Karagümrük mücadelesinin galibi yarı finalde rakip olacak.