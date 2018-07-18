Çeyrek gram altın ne kadar?

Altın fiyatının yükselmesi üzerine 1 gram altının çeyreği olan 0,25 gramlık altın çıktı. Hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın 310 liradan satılırken, çeyrek altının çeyreği olan 0,25 gramlık altın ise 80 liradan alıcı buluyor. Siirt Helvacılar Çarşısı’ndaki kuyumcular, çeyrek ve gram altın yerine Siirt’te yeni piyasaya çıkan 0,25 gram altına daha fazla talep olduğunu dile getirdi.

Gram altının vatandaşa yüksek geldiğini ifade eden Siirtli kuyumcu Cahit Özçelebi, düğün ve sünnet gibi törenlerde takı takmak durumunda olan dar gelirli vatandaşların 0,25 ve 0,5 gram altına yöneldiğini söyledi.

Temmuz ayında düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin daha da arttığını belirten Özçelebi, “Yaklaşık 25 senedir kuyumculuk sektöründe çalışmaktayım. Malumunuz altın fiyatlarının yükselişinden ötürü millet artık çeyrek altın yerine sünnet merasimlerinde, düğün törenlerinde 310 lira çeyrek altın yerine gram altın götürmektedir. Bugün gram altının satış fiyatı 180 liradır. Hatta 0,5 yarım gram altın götürenler de var. Onun satış fiyatı da 90 lira. Şu anda atölyelerimiz çeyreğin çeyreğini üretmeye başladı. Şu anki satış fiyatı 80 liradır. Bugün bir düğün, bir sünnet töreni, mutlu bir gün olduğu zaman millet çeyrek altın alacağı zaman iki kere düşünüyor. Geçen sene 250 TL’ye aldığı çeyrek altını bugün 310 lira haklı olarak da vatandaş gram altına ve 0,5 gram olan yarım gram altına yöneldi. Allah herkese mutlu günlerde altın almayı nasip eder. Rabbim borcu olanlarında yardımcısı olsun. Evleneceklerin de yardımcısı olsun” dedi.