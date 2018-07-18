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Çeyrek gram altın ne kadar?

Siirt’te, çeyrek altının 310 TL’ye yükselmesinin ardından vatandaşlar düğün ve sünnet gibi törenlerde hediyelik olarak takmak için yeni çıkan 0,25 ve 0,5 gram altına yöneldi.

Haber Merkezi IHA
Çeyrek gram altın ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde.

Çeyrek gram altın ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde.

Fotoğraf: IHA

Altın fiyatının yükselmesi üzerine 1 gram altının çeyreği olan 0,25 gramlık altın çıktı. Hediyelik olarak tercih edilen çeyrek altın 310 liradan satılırken, çeyrek altının çeyreği olan 0,25 gramlık altın ise 80 liradan alıcı buluyor. Siirt Helvacılar Çarşısı’ndaki kuyumcular, çeyrek ve gram altın yerine Siirt’te yeni piyasaya çıkan 0,25 gram altına daha fazla talep olduğunu dile getirdi.
Gram altının vatandaşa yüksek geldiğini ifade eden Siirtli kuyumcu Cahit Özçelebi, düğün ve sünnet gibi törenlerde takı takmak durumunda olan dar gelirli vatandaşların 0,25 ve 0,5 gram altına yöneldiğini söyledi.

Temmuz ayında düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin daha da arttığını belirten Özçelebi, “Yaklaşık 25 senedir kuyumculuk sektöründe çalışmaktayım. Malumunuz altın fiyatlarının yükselişinden ötürü millet artık çeyrek altın yerine sünnet merasimlerinde, düğün törenlerinde 310 lira çeyrek altın yerine gram altın götürmektedir. Bugün gram altının satış fiyatı 180 liradır. Hatta 0,5 yarım gram altın götürenler de var. Onun satış fiyatı da 90 lira. Şu anda atölyelerimiz çeyreğin çeyreğini üretmeye başladı. Şu anki satış fiyatı 80 liradır. Bugün bir düğün, bir sünnet töreni, mutlu bir gün olduğu zaman millet çeyrek altın alacağı zaman iki kere düşünüyor. Geçen sene 250 TL’ye aldığı çeyrek altını bugün 310 lira haklı olarak da vatandaş gram altına ve 0,5 gram olan yarım gram altına yöneldi. Allah herkese mutlu günlerde altın almayı nasip eder. Rabbim borcu olanlarında yardımcısı olsun. Evleneceklerin de yardımcısı olsun” dedi.

Dolar düşecek mi? 18 Temmuz dolar kuru ne kadar?
Dolar düşecek mi? 18 Temmuz dolar kuru ne kadar?

Dolar güne yatay başlamasının ardından 4,8090 seviyesinde dengelendi. Dün doların küresel piyasalarda güçlenmesine paralel 4,8594'e kadar yükselen dolar/TL, mayıs ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde arttığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıkladığı günde 4,7771'e kadar geriledi. Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL, 4,80'in hemen üzerinde dengelendi.18 TEMMUZ DOLAR KURU NE KADAR?Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 4,8090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 5,5957'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,2963'ten işlem görüyor. DOLAR DÜŞECEK Mİ?Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi.DÖVİZ KURLARI NE KADAR?İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞABD Doları 4,8050 4,8070Avro 5,5890 5,5910Sterlin 6,2900 6,2990ANKARA ABD Doları 4,7850 4,8250Avro 5,5600 5,6100Sterlin 6,2250 6,3430Borsa günü yükselişle tamamladıBedelli askerlikte 28 gün şartı

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