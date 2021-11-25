Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanı Gül, Bilim Kurulu tavsiyesiyle bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanan cezaevi açık görüşlerinin başlayacağını bildirdi. Peki, açık görüşler hangi tarihte başlıyor?

AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık görüşlerle ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, kaldırılan cezaevlerinde açık ziyaretçi görüşleri ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Cezaevlerinde tutukluluk hali devam eden binlerce mahkum yakınını ilgilendiren karar belli oldu. Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." dedi.

REKLAM

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresi 31 Mayıs 2022'ye uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

REKLAM

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.