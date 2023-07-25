Müeyyide nedir, ne anlama gelir?
Müeyyide ne demek, TDK Müeyyide sözlük anlamı nedir?
Hukuk terimi olarak müeyyide hukuk normuna göre olması gerekenin ihlâline tertip edilen sonucu belirtir. Bir başka anlatımla hukuktaki müeyyideler, buyurucu nitelikteki aslî hukuk kurallarına itaate zorlayan veya itaati sağlamada pekiştirme rolü üstlenen tedbir hükümleridir.
Müeyyide Türleri Nelerdir?
Müeyyide, insanların kurallara uygun davranmadıkları taktirde karşılaşacakları zorlayıcı gücü ifade etmektedir. Müeyyide türleri şu şekilde sıralanmaktadır:
- - Ceza
- - Cebri icra
- - İptal
- - Tazminat
Geniş anlamda hukuki müeyyideleri kendi içinde cezalandırıcı müeyyideler ve ödüllendirici müeyyideler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Cezalandırıcı müeyyideler, normu ihlal edene, onu ihlalden alıkoymak amacıyla uygulanan kötü, üzüntü verici sonuçlardan ibarettir.
Ödüllendirici müeyyideler ise yasalara uyulması sonucunda, uyanı cesaretlendirmek amacıyla getirilen müeyyidelerdir. Genelde kanun koyucu kurallara uyulmasından çok uyulmamasının sonuçlarıyla ilgilendiği için, müeyyide bir kötülük tehdidi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak müeyyidenin iyi bir davranış için mükâfat olma karakteri de inkâr edilemez.