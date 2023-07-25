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Müeyyide ne demek?

Müeyyide, bir hukuk kuralının ihlal edilmesine karşılık olarak uygulanan yaptırımdır. Müeyyideler, hukuk düzeninin korunmasını ve işleyişini sağlamak için tasarlanmıştır. Peki cezai müeyyide ne demek ne anlama gelir?

13:36 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Müeyyide nedir, ne anlama gelir?

Müeyyide nedir, ne anlama gelir?

Sosyal düzen kuralları bakımından müeyyide bir normun içerdiği talebin ihlâli durumunda karşılaşılacak sonucu ifade eder.
Müeyyide kavramı
, insanların kanunlara aykırı davranışlarda bulunmaları durumunda karşılaştıkları bir gücü ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak değerlendirilmektedir. Müeyyide, Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler arasında olmaktadır.

Müeyyide ne demek, TDK Müeyyide sözlük anlamı nedir?

Müeyyide kelimesi
, bir kişinin ya da grubun hukuk kurallarına uygun davranmadığı durumlarda devletin zor kullanarak o kişinin yada grubun kurallara uygun davranmasını sağlaması olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre müeyyide, yaptırma gücü ve yaptırım olarak ifade edilmektedir.

Hukuk terimi olarak müeyyide hukuk normuna göre olması gerekenin ihlâline tertip edilen sonucu belirtir. Bir başka anlatımla hukuktaki müeyyideler, buyurucu nitelikteki aslî hukuk kurallarına itaate zorlayan veya itaati sağlamada pekiştirme rolü üstlenen tedbir hükümleridir.

Müeyyide Türleri Nelerdir?

Müeyyide, insanların kurallara uygun davranmadıkları taktirde karşılaşacakları zorlayıcı gücü ifade etmektedir. Müeyyide türleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • - Ceza
  • - Cebri icra
  • - İptal
  • - Tazminat

Geniş anlamda hukuki müeyyideleri kendi içinde cezalandırıcı müeyyideler ve ödüllendirici müeyyideler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Cezalandırıcı müeyyideler, normu ihlal edene, onu ihlalden alıkoymak amacıyla uygulanan kötü, üzüntü verici sonuçlardan ibarettir.

Ödüllendirici müeyyideler ise yasalara uyulması sonucunda, uyanı cesaretlendirmek amacıyla getirilen müeyyidelerdir. Genelde kanun koyucu kurallara uyulmasından çok uyulmamasının sonuçlarıyla ilgilendiği için, müeyyide bir kötülük tehdidi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak müeyyidenin iyi bir davranış için mükâfat olma karakteri de inkâr edilemez.


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#müeyyide
#DK Müeyyide sözlük anlamı
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