Müeyyide kelimesi

, bir kişinin ya da grubun hukuk kurallarına uygun davranmadığı durumlarda devletin zor kullanarak o kişinin yada grubun kurallara uygun davranmasını sağlaması olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre müeyyide, yaptırma gücü ve yaptırım olarak ifade edilmektedir.