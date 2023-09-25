Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonun 3. galibiyetini aldı. Ligue 1'de Paris Saint-Germain, konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, LaLiga'daki derbide Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 25 Eylül 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.