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Chelsea, Aston Villa karşısında evinde yara aldı: Maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Chelsea, Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın golünü 73'üncü dakikada Oliver Watkins kaydetti. Chelsea'da Malo Gusto, 58'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Aston Villa karşısında aldığı yenilgiyle Mauricio Pochettino'nun ekibi, ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı. İşte İngiltere Premier Lig güncel puan durumu.

10:10 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Chelsea - Aston Villa Maç Özeti

Chelsea - Aston Villa Maç Özeti

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Brighton ise geriye düştüğü maçta Bournemouth'u 3-1 yendi.

Konuk ekip aldığı kritik galibiyle puanını 12 yaptı. Chelsea ise 5 puanda kaldı. Nicolo Zaniolo 75 dakika sahada kaldı.

Chelsea'de kayıplar sürüyor

Aston Villa'ya sahasında mağlup olan Chelsea, ligde üst üste 3. kez puan kaybetti. Sahasında Nottingham Forest'a kaybeden Londra ekibi, sonrasında Bournemouth'la berabere kaldı. Aston Villa karşısında aldığı yenilgiyle Mauricio Pochettino'nun ekibi, ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Brighton geriden gelip kazandıLigde bugün oynanan bir diğer maçta Brighton, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Maçın 25. dakikasında Dominic Solanke'yle Bournemouth öne geçti. Brighton, 45+2'de beraberliği yakalarken ikinci yarının başında ev sahibi ekip öne geçti. 46. dakikada Kaouru Mitoma'nın golüyle öne geçen Brighton, Mitoma'nın 77'de kaydettiği golle 3-1'lük üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken Brighton sahadan 3 puanla ayrıldı.

Premier Lig güncel puan durumu.



#Chelsea
#Aston Villa
#Premier Lig
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