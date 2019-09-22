Chelsea Liverpool maçı canlı izle

Avrupa futbolunda bu hafta birçok önemli maç oynanacak. İngiltere, İtalya, Fransa ve Hollanda ligleri Chelsea - Liverpool, Milan - İnter, Lyon - Paris Saint Germain, PSV Eindhoven - Ajax mücadelelerine sahne olacak.
İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Chelsea sahasında Liverpool'u konuk edecek. Lige 5'te 5 ile başlayan Liverpool şimdiden en yakın rakibinin 5 puan önüne geçmiş durumda. Liverpool geçtiğimiz sezonda lige seri galibiyetlerle başlamış ve ilk puan kaybını 7'nci haftada Chelsea karşısında yaşamıştı. Ev sahibi Chelsea ise transfer yasağının etkisiyle genç oyuncularıyla yürümeye devam ediyor.
Özellikle Mount ve Abraham ve Tomori gösterdikleri performansla Chelsea taraftarının gönlünde taht kurmuş durumda. İki takım yeni sezon öncesinde Süper Kupa mücadelesinde İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve penaltı atışları sonrasında Liverpool kupayı müzesine götürmüştü.
Mavilerde amaç geçen sezon olduğu gibi rakibine ligde ilk puan kaybını yaşatmak ve İstanbul'da oynanan Süper Kupa maçının rövanşını almak olacak. O maçta Chelsea adına son penaltıyı kaçıran Abraham'ın performansı da oynanacak maçta takımı adına belirleyici faktörler arasında olacak.
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