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Frank Lampard yuvaya geri döndü: Resmen Chelsea’de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu. Futbolculuk kariyerinde Chelsea ile dört Federasyon Kupası, üç Premier Lig, iki Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 44 yaşındaki Lampard, takımına 1,5 sezon çalıştırdığı dönemde de Federasyon Kupası finali oynattı. Peki Frank Lampard Chelsea’de kaç maça çıktı, kaç galibiyet aldı? İşte detaylar.

16:26 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Chelsea’nin yeni teknik direktörü kim

Chelsea’nin yeni teknik direktörü kim

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Graham Potter'ın ayrılmasının ardından kulübün eski futbolcusu ve teknik direktörü Lampard'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı kaydedildi.

FRANK LAMPARD’IN CHELSEA KARNESİ

Futbolculuk kariyerinde Chelsea ile dört Federasyon Kupası, üç Premier Lig, iki Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 44 yaşındaki Lampard, takımına 1,5 sezon çalıştırdığı dönemde de Federasyon Kupası finali oynattı.

Lampard, Chelsea'nin başında çıktığı 84 maçta 44 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti.

TODD BOEHLY VE BEHDAD EGHBALİ ORTAK AÇIKLAMA

Kulübün sahipleri Todd Boehly ve Behdad Eghbali'nin ortak açıklamasında, "Frank'ı yeniden Stamford Bridge'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Frank, kulübün bir efsanesi. Kalıcı bir teknik direktör için kapsamlı ve yorucu süreç devam ederken, kulübe ve taraftarlarımıza sezonun geri kalanı için net ve istikrarlı bir plan sunmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



#Chelsea
#Frank Lampard
#İngiltere Premier Lig
#teknik direktör
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