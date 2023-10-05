Chicago Fire 4-1 Inter Miami Maç Özeti
Inter Miami, ABD MLS 32. haftasında deplasmanda Chicago Fire ile karşılaştı. Maç Chicago Fire’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Chicago’da galibiyet golleri Shaqiri ve Selassie’den geldi. Miami’de Lionel Messi ilk 11’de yer almadı. Chicago Fire - Inter Miami maç özeti haberimizde.
CHİCAGO FİRE - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
CHİCAGO FİRE - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
ABD MLS PUAN DURUMU
ABD MLS PUAN DURUMU
ABD MLS MAÇ SONUÇLARI
ABD MLS MAÇ SONUÇLARI
ABD MLS GOL KRALLIĞI
ABD MLS GOL KRALLIĞI
#Inter Miami
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#ABD MLS
38 dakika önce