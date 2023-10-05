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Inter Miami Messi’nin forma giymediği maçta Chicago Fire’a 4-1 mağlup oldu | ÖZET

ABD MLS 32. haftasında Chicago Fire evinde Inter Miami’yi konuk etti. Lionel Messi’nin forma giymediği maçta Chicago Fire 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Chicago Fire’da Xherdan Shaqiri ve Haile- Selassie 2’şer gol atarak galibiyetin mimarı oldular. Chicago bu sonuçla puanını 40’a çıkararak 8. sırada yer aldı. Inter Miami ise 33 puan 14. sırada yer aldı. Chicago Fire - Inter Miami maç özeti ve ABD MLS puan durumu haberimizde.

14:25 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Chicago Fire 4-1 Inter Miami Maç Özeti

Chicago Fire 4-1 Inter Miami Maç Özeti

Inter Miami, ABD MLS 32. haftasında deplasmanda Chicago Fire ile karşılaştı. Maç Chicago Fire’ın 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Chicago’da galibiyet golleri Shaqiri ve Selassie’den geldi. Miami’de Lionel Messi ilk 11’de yer almadı. Chicago Fire - Inter Miami maç özeti haberimizde.

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#Inter Miami
#Chicago Fire
#ABD MLS
38 dakika önce
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