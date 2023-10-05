ABD Açık Kupası yarı finalinde FC Cincinnati ve Lionel Messi’li Inter Miami karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 biten maçta uzatmalara gidildi. Uzatmalarda her iki takımda birer gol buldu ve maçta penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Inter Miami rakibine karşı 5-4’lük üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Goller Luciano Acosta, Brandon Vazquez, Leonardo Campana, Josef Martinez ve Yuya Kubo’dan geldi. FC Cincinnati - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.