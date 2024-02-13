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Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? CHP İstanbul İlçe Adayları belli oldu: İşte tam liste

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesi belli oldu. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi. PM’den çıkan karara göre CHP’nin Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu? sorusunun cevabı da netleşti. CHP'nin Bağcılar adayı Cem Kılıç oldu. İşte CHP İstabul ilçe adayları 2024 isim listesi.

14:51 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu?
CHP Bağcılar belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Bağcılar belediye başkan adayı o ilçede oturanlarca merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisini tamamladı. Daha önce 28 ilçe belediye adayını belirleyen CHP, 11 ilçenin daha adayını açıkladı. Bağcılar CHP ilçe belediye başkan adayı da netleşti. Peki CHP Bağcılar adayı kim oldu? İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesi.

CHP BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

CHP’nin Bağcılar belediye başkan adayı Cem Kılıç oldu.

31 MART 2019 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI

CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 İSİM LİSTESİ

  1. CHP Adalar belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
  2. CHP Arnavutköy belediye başkan adayı Tekin Aras
  3. CHP Ataşehir belediye başkan adayı Onursal Adıüzel
  4. CHP Avcılar belediye başkan adayı Utku Caner Çaykara
  5. CHP Bağcılar belediye başkan adayı Cem Kılıç
  6. CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Emine Gülizar Emecan
  7. CHP Bakırköy belediye başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
  8. CHP Başakşehir belediye başkan adayı Mesut Öksüz
  9. CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı Hasan Mutlu
  10. CHP Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat
  11. CHP Beykoz belediye başkan adayı Alaatin Köseler
  12. CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık
  13. CHP Beyoğlu belediye başkan adayı İnan Güney
  14. CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün
  15. CHP Çatalca belediye başkan adayı Erhan Güzel
  16. CHP Çekmeköy belediye başkan adayı Orhan Çerkes
  17. CHP Esenler belediye başkan adayı asan Dalkıran
  18. CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ali Gökmen
  19. CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Mithat Bülent Özmen
  20. CHP Fatih belediye başkan adayı Mahir Polat
  21. CHP Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe
  22. CHP Güngören belediye başkan adayı Temel Akkoç
  23. CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı
  24. CHP Kağıthane belediye başkan adayı Tonguç Çoban
  25. CHP Kartal belediye başkan adayı Gökhan Yüksel
  26. CHP Küçükçekmece belediye başkan adayı Kemal Çebi
  27. CHP Maltepe belediye başkan adayı Esin Köymen
  28. CHP Pendik belediye başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı
  29. CHP Sancaktepe belediye başkan adayı Alper Yeğin
  30. CHP Sarıyer belediye başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
  31. CHP Silivri belediye başkan adayı Bora Balcıoğlu
  32. CHP Sultanbeyli belediye başkan adayı Ayhan Koç
  33. CHP Sultangazi belediye başkan adayı Ferhat Epözdemir
  34. CHP Şile belediye başkan adayı Özgür Kabadayı
  35. CHP Şişli belediye başkan adayı Resul Emrah Şahan
  36. CHP Tuzla belediye başkan adayı Eren Ali Bingöl
  37. CHP Ümraniye belediye başkan adayı Aykut Erdoğdu
  38. CHP Üsküdar belediye başkan adayı Sinem Dedetaş
  39. CHP Zeytinburnu belediye başkan adayı Onur Soytür



#CHp
#Bağcılar
#CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları
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