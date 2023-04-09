Türkiye yavaş yavaş seçim havasına giriyor ve CHP’nin Hatay ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. 14 Mayıs 2023Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 28. dönem milletvekillerini seçmek için 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. İşte isim isim CHP Kayseri milletvekili adayları listesi ve detaylar…

CHP Kayseri Milletvekili Adayları

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi )

3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi )

4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi )

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

Yurt dışında ne kadar seçme var?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü de 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.







