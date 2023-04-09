|
Reklam
Reklam
Özgün

CHP Kayseri milletvekili adayları genel seçim 2023

CHP Kayseri milletvekili adayları belli oldu. İşte isim isim CHP'nin 14 Mayıs 2023 genel seçimi Kayseri milletvekili adayları listesi.

13:02 . 9/04/2023 Sunday
Yeni Şafak
CHP Kayseri milletvekili aday listesi

CHP Kayseri milletvekili aday listesi

Türkiye yavaş yavaş seçim havasına giriyor ve CHP’nin Hatay ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. 14 Mayıs 2023Pazar günü 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 28. dönem milletvekillerini seçmek için 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. İşte isim isim CHP Kayseri milletvekili adayları listesi ve detaylar…

CHP Kayseri Milletvekili Adayları

  • 1. Aşkın Genç
  • 2.
    Mahmut Arıkan
    (
    Saadet Partisi
    )
  • 3.
    Burhan Bahadır Özsoy
    (
    DEVA Partisi
    )
  • 4.
    Zülküf Arslan
    (
    Gelecek Partisi
    )
  • 5. Ümit Özer
  • 6. Özgen Aydıncak
  • 7. Ali Çetinkaya
  • 8. Onur Sergen Doğan
  • 9. İbrahim Kağan
  • 10. Niyazi Ünalmış

Yurt dışında ne kadar seçme var?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı. Toplam 64 milyon 191 bin 285 seçmen olduğunu ve yeni seçmen sayısının 7 milyon olduğunu açıklayan YSK, bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'inin yurt dışında yaşadığını duyurdu.

YSK, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacağını açıkladı. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü de 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. YSK, 6 Nisan'da ilçe seçim kurullarındaki itirazları toplayacak, 7 Nisan'da itirazları karara bağlayacak. 8 Nisan'da ise İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar karara bağlanacak.



#chp
#chp kayseri milletvekili adayları
#2023 seçimi
39 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.