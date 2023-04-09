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28. dönem CHP ordu milletvekili adayları belli oldu: Listede hangi isimler var?

14 Mayıs seçimleri için hangi ilde hangi isimlerin milletvekili adayı olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. CHP'de 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Ordu’dan milletvekili olmak için yarışacak isimler belli oldu. 600 kişilik milletvekili adaylık listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün teslim edilecek. Listelerin teslim edilmesine saatler kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başlandı. İşte CHP Ordu milletvekili aday listesi.

12:50 . 9/04/2023 Sunday
Yeni Şafak
CHP Ordu milletvekili adayları isim listesi

CHP Ordu milletvekili adayları isim listesi

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. CHP'nin Ordu milletvekili adayları belli oldu. Ordu ilinde CHP’den kimler milletvekili oldu? İşte CHP Ordu milletvekili ve cumhurbaşkanlığı sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar!

CHP Ordu milletvekili adayları isim listesi (14 MAYIS 2023 SEÇİMİ)

  • 1- Seyit Torun
  • 2- Mustafa Adıgüzel
  • 3- Ahmet Tokluoğlu
  • 4- Cengiz Okur
  • 5- Nilgün Yılmaz



#CHP
#chp ordu milletvekili adayları
#ordu 2023 seçimi
#milletvekili aday listesi
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