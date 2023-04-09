Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. CHP'nin Ordu milletvekili adayları belli oldu. Ordu ilinde CHP’den kimler milletvekili oldu? İşte CHP Ordu milletvekili ve cumhurbaşkanlığı sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar!