Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Son gelişmeye göre; DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Peki CHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? CHP milletvekili aday adayları kimlerdir? CHP İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte CHP İstanbul, Ankara İzmir milletvekili aday adayı listesi.