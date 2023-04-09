CHP Şanlıurfa milletvekili adayları isim listesi
CHP 14 Mayıs seçimleri için Şanlıurfa milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi açıklandı. 2023 seçimlerinde yarışacak CHP Şanlıurfa milletvekili adayları netlik kazandı. Deva Partisi adayı Ahmet Tüysüz ile Gelecek Partisi adayı Abdullah Yeşil’in CHP listesinde yer aldığı görüldü. İşte CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi.
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
- 1. Mahmut Tanal
- 2. Müslüm Cengizhan Akalın
- 3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
- 4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
- 5. İbrahim Direk
- 6. Süleyman Gök
- 7. Ali Fethi Gürler
- 8. Abdullah Direk
- 9. Müslüm Şikak
- 10. Adnan Tüysüz
- 11. Abdulkadir Çetin