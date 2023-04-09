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CHP Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu (14 Mayıs 2023 seçimleri)

CHP Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bugün verecek. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklandı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. İşte CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi.

12:37 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Şanlıurfa milletvekili adayları isim listesi

CHP Şanlıurfa milletvekili adayları isim listesi

CHP 14 Mayıs seçimleri için Şanlıurfa milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi açıklandı. 2023 seçimlerinde yarışacak CHP Şanlıurfa milletvekili adayları netlik kazandı. Deva Partisi adayı Ahmet Tüysüz ile Gelecek Partisi adayı Abdullah Yeşil’in CHP listesinde yer aldığı görüldü. İşte CHP Şanlıurfa milletvekili aday listesi.

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

  • 1. Mahmut Tanal
  • 2. Müslüm Cengizhan Akalın
  • 3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
  • 4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
  • 5. İbrahim Direk
  • 6. Süleyman Gök
  • 7. Ali Fethi Gürler
  • 8. Abdullah Direk
  • 9. Müslüm Şikak
  • 10. Adnan Tüysüz
  • 11. Abdulkadir Çetin

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