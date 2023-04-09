Türkiye 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Partiler seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndereceği milletvekillerini belirlemek için yoğun mesailer harcadı. 2023 seçimleri için 64 milyon 191 bin 285 milyon seçmen 195 bin 705 sandıkta oy kullanacak. CHP’nin Van ve diğer illerdeki milletvekili adayları da belli oldu. İşte isim isim CHP Van milletvekili adayları listesi ve detaylar…