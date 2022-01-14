CHP'li Yıldırım Kaya kimdir, kaç yaşında? Yıldırım Kaya'dan "Kemal Kılıçdaroğlu" yorumu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Yıldırım Kaya, "Genel Başkanımızın bir huyu var" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz.

Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim."

YILDIRIM KAYA KİMDİR?

•7 Kasım 1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü’nde doğdu.

• İlkokulu Kırşehir Kartalkaya köyünde, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir’de okudu.

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• 1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi.

• 1979 yılında Konya Cihanbeyli Gölyazı’da öğretmenlik mesleğine başladı.

• Öğretmenliğe başladığı ilk gün 13 Kasım 1979’da TÖB-DER’e de üye oldu.

• 16 günlük öğretmen iken, 2 günlük öğretmen boykotuna katıldı.

• 24 Aralık 1979 yılında yapılan “Kahramanmaraş Katliamı protestoi” boykotuna katıldı.

• 1980 Haziran ayıda Sivas/Divriği’ye sürgün edildi.

• 12 Eylül darbesinden sonra, Sivas Divriği Bahtiyar köyünde tutuklanarak, Kırşehir Cezaevine getirildi.

• Cezaevinden çıktıktan sonra, bir süre pazarcılık yaptı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine 3 yıl sonra dönebildi.

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• Öğretmenliğe döndükten sonra sürgün yılları yeniden başladı. Sırasıyla, Artvin/Hopa, Şanlıurfa/Bozova’ya sürgün edildi.

• 1985-1993 yılları arasında, memleketi Kırşehir/Çiçekdağı ve Kırşehir merkezde görev yaptı.

• 1990 yılında Eğit-Sen’in kurucuları arasında yer aldı.

• 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı.

• 1994 yılında Rize’ye sürgün edildi.

• 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen’in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen’in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı.

• 1996 yılında öğretmenlikten istifa ederek ÖDP kurucuları arasında yer aldı.

• 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

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• Birgün Gazetesi kurucuları arasında yer aldı.

• Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer alarak, barış çalışmaları yürüttü.

• Çeşitli yöre dernekleri kurucu başkanlığını yaptı.

• 2001 yılında öğretmenliğe geri döndü.

• 2004 yılında öğretmenlikten istifa ederek, Demokratik Güç Birliği'nin de desteklediği, SHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.

• 2004 yılında öğretmenliğe döndü.

• 2013 yılında Ankara’da öğretmenlikten emekli oldu.

• 2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’nun yardımcılığı görevini üstlendi.

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• 2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve daha sonra da Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. Hala bu görevi devam ediyor.

• 18 Ocak 2016’da CHP’nin 35. Olağan Kurultayı’nda CHP Parti Meclisine seçildi.

• 2016 yılından itibaren, Örgütlenme Birimi ve Emek Büroları’nda üstlendiği çalışmaları devam ediyor.

• 20 Temmuz 2016 darbesinden sonra CHP OHAL Komisyonu’nda üstlendiği görevi hala devam diyor.

• 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılan, CHP Olağan Kurultayı'nda 3. sıradan yeniden CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Yıldırım Kaya CHP 27.dönem Ankara milletvekili adayıdır.

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• Evli ve iki çocuk babasıdır.