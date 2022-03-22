ÇKS nedir? ÇKS nasıl alınır, ne işe yarar?

ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi olarak bilinmektedir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için verilecek destek noktasında en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Mutlaka çiftçilik yapanların kayıt üzerinden bu sisteme dahil olmaları gerekir. Böylece verilecek olan destek ile beraber birçok farklı olanaktan yararlanma imkânı elde edilebiliyor.

ÇKS (Çiftçi kayıt Sistemi) nedir?

Tarım ve hayvancılık alanlarında uğraşanlar ya da yeni başlayacak genç çiftçilerin kayıt olması gereken yapı ÇKS olarak bilinir. Aynı zamanda uzun ismi üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi şeklinde ifade edilmektedir. Sağladığı birçok özellik ile beraber çiftçilerin daha düzenli ve etkin şekilde işlem yapmalarına olanak tanımaktadır. En önemlisi ise teşvik ve destek sayesinde, maddi olarak çiftçilerin rahatlamasına imkan veriliyor. Bir belge olarak öne çıkan Çiftçi Kayıt Sistemi, tüm çiftçilerin kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra almış oldukları belge şeklinde anlatılabilir. Daha sonra bu belgeyi göstermek suretiyle birçok farklı destekten yararlanma olanağı elde ediliyor.

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ÇKS ne işe yarar?

Çiftçi Kayıt Sistemi konusunda en merak edilen konular arasında ne işe yaradığı geliyor. Özellikle yeni başlayacak çiftçiler hem de tecrübeli çiftçiler için birçok farklı avantaj sağladığını söylemek mümkün.

Birçok farklı teşvikten yararlanma imkânı elde edilir. Hibeler üzerinden çiftçilere destek sağlanır. Düşük faizli kredi imkanından yararlanma olanağı verilir. Devlet tarafından verilen tüm desteklerden faydalanma imkanı düzenli olarak sağlanır.

Genel olarak yukarıdaki avantajlar ile beraber çiftçiler için önemli bir fırsat şeklinde öne çıkıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen bu uygulama, pek çok çiftçinin yararlanmasına olanak sağlamış durumda. Böylece çiftçiler yaptıkları çalışmalar üzerinden devlet tarafından teşvik ve destek alırlar.

ÇKS belgesi nereden alınabilir?

Çiftçilik konusunda devlet tarafından verilen teşvik ve hibeleri değerlendirmek için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi belgesine sahip olmak gerekmektedir. Kısaca ÇKS olarak da ifade edilen bu önemli belge, tüm çiftçiler için ortak şekilde sağlanmaktadır. Tabii bu konuda birçok Çiftçi ÇKS belgesine nasıl alacağını yönelik bilgi almaya çalışıyor. Bu konuda aşama olarak sırasıyla işlemleri gerçekleştirmek suretiyle kolayca belgeyi temin etmek mümkün.

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Öncelikle e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekir. Daha sonra buradan gerekli başvuru formu doldurulmalıdır. Ardından bu form doldurularak alınabilir.

Kayıt formu üzerinden elde edilmiş belge, Tarım İl Müdürlüğü'ne giderek teslim edilebilir.

Böylece Devlet üzerinden belge kapsamında yasal olarak kayıtlı olan tüm çiftçiler, farklı zamanlarda verilen destekten faydalanma imkanı yakalar. Özellikle birçok farklı teşvik ve hibe ile beraber aynı zamanda düşük faizli kredi imkanı için büyük bir öneme sahiptir.