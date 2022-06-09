Özgün ÇKS Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?
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ÇKS Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Toprak ekim dikim ve hasat işlerini yapan çiftçilerimize devlet tarafından bir takım yardımlar yapılmaktadır. Bu teşvik niteliğinde yapılan yardımlar için çiftçilerin bir takım şartları ve çiftçilik belgesi gibi belgeleri yerine getirmesi gerekmektedir. Peki, ÇKS nedir ve ne işe yarar? ÇKS belgesi nereden ve nasıl alınır? 2022 ÇKS belgesi alma şartları, yenileme işlemleri neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftçilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır? ÇKS Nedir, Ne İşe Yarar? ÇKS Belgesi Nereden Alınır, Nasıl Çıkarılır?
ÇKS belgesi alma

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile çiftçilerin çeşitli yardımlardan faydalanması sağlanıyor. Bu destekten toprak ve ekim ile uğraşan çiftçilerin faydalanması için öncelikle çiftçilik belgesi alması gerekiyor. Çiftçilik belgesi alan kimseler devletin verdiği hayvansal ve tarımsal destekten faydalanırlar. Çiftçilik belgesi nasıl alınır? Çiftçi belgesi alma şartları nelerdir?

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BELGESİ NEDİR?

Özellikle genç çiftçilerin bu yönde olumlu teşviklerini sağlamak üzere devlet tarafından gerekli birçok adımlar atılmaktadır.

Bu adımlardan birkaç tanesi de; hibe, teşvik, düşük faizli kredi kullanımı gibi unsurlardır.

ÇİFTÇİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Tarımsal arazinin içinde bulunduğu il ya da ilçedeki ziraat odaları tarafından verilen çiftçilik belgesini alabilmek için ilk olarak çiftçi adayları, e-Devlet web sitesi aracılığı ile veya internet üzerinden 'çiftçi kayıt formu' kelimeleri ile arama yaparak forma ulaşabilirler. Formun çıktısını alarak doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapan çiftçilerin başvuruları, yönetim kurulu tarafından detaylı bir incelemeye alınmaktadır. İnceleme akabinde görüşler pozitif ise adayların kayıtları aktif hale getirilmekte ve çiftçilik belgeleri kendilerine teslim edilmektedir. Bu noktada kayıt türleri üçe ayrılmaktadır:

Toprak sahiplerinin başvurusu,

Toprak kiralayan kimselerin başvurusu,

Toprak birinci dereceden yakınlarına ait olan kimselerin başvurusu.

ÇKS BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Bu belge e-devlet üzerinden alınan bir belgedir. E-devletten giriş yapılarak bakanlıkça belirlenen ilgili formun doldurulması ile bu belge oluşturulur.

Daha sonra oluşturulan bu belge ile bağlı bulunulan Tarım İl Müdürlüklerine başvurulur.

E-DEVLET ÇKS BELGESİ ALMA

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