Özgün Çinin roketi ne zaman, nereye düşecek? Türkiyede risk altında
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Çin'in roketi ne zaman, nereye düşecek? Türkiye'de risk altında...

Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesi kontrolden çıktı. 31 Ekim'de fırlatılan Çin roketinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Roketin nereye düşeceğini kimse bilmiyor fakat ihtimaller arasında Türkiye de yer alıyor. Çin'in kontrolünden çıkan Long March 5B adlı roketin Türkiye'ye düşüp düşmeyeceği merak edilirken endişelere yol açtı. Çin roketi ne zaman, nereye düşecek, Türkiye’ye mi düşecek? Çin roketi düşerse ne olur? Türkiye Uzay Ajansı (TUA) merak edilen bu sorulara ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeye roket mi düşecek? Çinin roketi ne zaman, saat kaçta, nereye düşecek?
Çin roketi

Çin’e ait roket Long March 5'nin kontrolden çıkması, tüm dünyada panik etkisi yarattı. 21 ton ağırlığındaki roket, 10 katlı bir bina boyutunda. Dünyanın dört bir yanında "Çin roketi düşecek mi, ne zaman, nereye düşecek" sorularına yanıt aranırken Türkiye Uzay Ajansı (TUA)'dan açıklama geldi.

ÇİN'İN KONTROLÜNDEN ÇIKAN LONG MARCH ROKETİ DÜNYAYA DÜŞECEK!

Long March 5B adlı roket, Cadılar Bayramı'nda fırlatıldı. Çin’in uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıyan Long March 5B roketinin uzay görevini tamamladıktan sonra dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı.

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

Gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı oldu.

ÇİN'İN ROKETİ TÜRKİYE'YE DÜŞER Mİ?

Çin roketiyle ilgili bir tweet atan Aerospace Corporation, bir harita paylaştı. Haritaya göre, roketin düşebileceği yerlerin ihtimalleri arasında Türkiye de var. Ancak bu çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN ÇİN ROKETİ AÇIKLAMASI

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin'in fırlattığı "Long March 5B" fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

  • Açıklamada, "Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." denildi.
  • Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

10 Katlı bir bina yüksekliğine sahip olan roket gövdesinin 5 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi bekleniyor.
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