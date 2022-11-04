Çin Roketi Nereye Düştü? Çin tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan 23 tonluk roketin büyük bir kısmı parçalanarak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Teknik sorunlar nedeniyle Dünya’ya doğru düşeşe geçen roketin ebatı yaklaşık 10 katlı bir binaya yakın olduğu bildirildi. Çin roketinin düşebileceği ilk harita alanında Türkiye de yer aldı. Peki Çin Roketi neden kontrolden çıktı? İşte detaylar.

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