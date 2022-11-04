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Çin Roketi Nereye Düştü?

Çin tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan 23 tonluk roketin büyük bir kısmı parçalanarak Pasifik Okyanusu üzerine düştü. Teknik sorunlar nedeniyle Dünya’ya doğru düşeşe geçen roketin ebatı yaklaşık 10 katlı bir binaya yakın olduğu bildirildi. Çin roketinin düşebileceği ilk harita alanında Türkiye de yer aldı. Peki Çin Roketi neden kontrolden çıktı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin Roketi Nereye Düştü?
Çin Roketi

Çin'in uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı olurken son dakika Çin roketinin büyük bir kısmının Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandığı bildirildi.

ÇİN ROKETİ NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?

Çin Long March 5B roketi, Çin uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıdı ve uzay görevini tamamladı. Ancak, roket kontrollü bir biçimde okyanusa inecekken, kontrolden çıktığı dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı.

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