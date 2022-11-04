Çin Roketi Nereye Düştü?

Çin'in uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı olurken son dakika Çin roketinin büyük bir kısmının Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandığı bildirildi.
ÇİN ROKETİ NEDEN KONTROLDEN ÇIKTI?
Çin Long March 5B roketi, Çin uzay istasyonuna Mengtian adlı bilim modülü taşıdı ve uzay görevini tamamladı. Ancak, roket kontrollü bir biçimde okyanusa inecekken, kontrolden çıktığı dünya atmosferine doğru düşmeye geçtiği aktarıldı.