Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşürülür?

Küçük çocuklarda yüksek ateştehlikeli olabilir. Bu nedenle ateşi yükselen çocukların ebeveynleri bu durumda ne yapılması gerektiğini sorgular. Çocuklarda ateş nasıl düşürülür? Ateş kaç derece olursa yüksek kabul edilir? Ateşi yükselen çocuğa nasıl müdahale edilir? İşte bu soruların yanıtları...

ÇOCUKLARDA ATEŞ KAÇ DERECE OLMALI?

Normal, sağlıklı insan ateşi 36,5-37,5 arasıdır. 37,8-38 dereceden sonraki vücut ısısı ateş olarak kabul edilir. Özellikle 39-40-41 derece gibi yüksek ateş olarak nitelediğimiz oranlar, hem enfeksiyonu düşündürdüğü için hem de bu derecede bir ateş tehlikeli olabileceği için önemlidir. Dolayısıyla daha dikkatli olmak gerekir.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Her yaş grubunda ateş düşürmek için farklı yöntemler uygulanır. Bu durumun en büyük sebebi yaş gruplarına göre bağışıklık sisteminin gücünün farklılık gösteriyor olmasıdır. En tehlikeli yaş grubu bebeklerdir bu nedenle ateşe iyi gelen doğal yöntemlerin bebekler üzerinde kullanılmaması son derece önemlidir.

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Bebeklerde ve çocuklarda ateş düşürmek için doğal yöntemler zorunda kalmadıkça kullanılmamalıdır. Ateş problemi ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak son derece önemlidir. Ancak yetişkinlerde ateş problemi görüldüğünde ‘Ateşe iyi gelen doğal yöntemler’ kurtarıcınız olacaktır. Sizler de ‘evde ateş nasıl düşürülür?’ sorusunun cevabını arıyorsanız aşağıda bulunan önerilerden yararlanabilirsiniz. Peki, ateş düşürmek için ne yapılır?

• Ilık su ile duş almak,

• Ateş düşürücü ilaç kullanmak,

• Bol su içmek,

• Burnunuzu açacak spreyler kullanmak,

• Oda sıcaklığı yüksek ise oda sıcaklığını düşürmek,

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• Temiz hava almak,

• Rahat kıyafetler giymek,

• Dinlenmek,

• Sigara kullanmayı bırakmak,

• Kahve ve alkol almamak,

Ateş düşürmek için uygulanabilecek yöntemler arasında yer alır.

ÇOCUKLARA HANGİ DURUMLARDA PCR TESTİ YAPTIRILMALI?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, "Ateş yüksekliği ya da diğer semptomları olan her hastaya ilk aşamada PCR testiyapmıyoruz. Eğer hastanın genel durumu iyiyse, ısrar eden bir ateş durumu veya nefes darlığı yoksa, evde semptomatik tedavi dediğimiz burun temizliği, ateşin düşürülmesi şeklinde bir tedavi uyguluyoruz ve evde takip ediyoruz. Ancak 38 derecenin üzerinde dirençli bir ateş varsa, öksürük ve özellikle hırıltı, hışıltılı solunum ve nefes darlığı söz konusu ise hastanın mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını, muayene edilmesini ve PCR testivermesini istiyoruz. Yenidoğan döneminden yani 1 günlükten itibaren her yaş grubunda sürüntü olarak PCR testi yapılabilir." açıklamasında bulundu.

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ATEŞE HANGİ YİYECEKLER İYİ GELİR?

Yüksek ateşi düşüren yöntemler arasında bir de yiyecekler ve içecekler vardır. Bazı gıdaların vücut ısısını dengeleyen özelliğinin bulunması ateş düşürmede etkili olduklarını gösterir. Sizler de aşağıda yer alan yiyecek ve içecekleri tüketerek yüksek ateş problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak aşağıda yer alan önerilerin tamamı yetişkinlere uygundur.

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşi düşürmek için doğal yöntemler uygulanması önerilmemektedir. İşte ateş düşüren yiyecekler;

• Kuru yemiş,

• Yeşil çay,

• Kızılcık,

• Kekik,

• Pancar,

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• Acı biber tozu,

• Enginar,

• Ahududu,

• Mandalina,

• Zerdeçal,

• Zencefil,

• Çilek,

• Mor ve koyu kırmızı yiyecekler,

• Ceviz,

• Lahana,

• Kiraz,

• Elma püresi